أعداد السياح الإماراتيين إلى تركيا تتراجع 17.2% خلال 2024

أظهر أحدث بيانات صادرة عن وزارة السياحة التركية تراجعاً في أعداد السياح الإماراتيين إلى تركيا خلال عام 2024 بنسبة 17.2%، مقارنة بالعام السابق عليه 2023، في وقت تراجع عدد السياح من أربع دول خليجية بنسبة بلغت نحو 5.8%، ولم تظهر الإحصاءات أعداد الزوار العُمانيين، فيما سجل عدد السياح السعوديين ارتفاعاً بنسبة 5.9%.

وتفصيلاً، سجلت تركيا تراجعاً في أعداد السياح الخليجيين من أربع دول خلال عام 2024، بنسبة بلغت نحو 5.8% مقارنة بمستويات عام 2023، رغم تحقيقها نمواً بنسبة 7% في مستويات التدفق السياحي عالمياً.

ووفقاً لبيانات وزارة السياحة التركية، فقد بلغ إجمالي أعداد السياح من أسواق: الإمارات، والسعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، إلى تركيا، خلال العام الماضي، مليوناً و356 ألفاً و150 سائحاً، مقابل مليون و439 ألفاً و433 سائحاً في عام 2023.

وسجلت السوق الكويتية أعلى نسبة تراجع بنسبة 27.2%، بعد انخفاض أعداد السياح الكويتيين إلى نحو 264.4 ألف زائر، مقابل نحو 363 ألف زائر في 2023.

وحلّت قطر ثانية، مع تسجيل نحو 57.8 ألف زائر قطري في 2024، مقابل نحو 70 ألف زائر في عام 2023، بتراجع نسبته 17.5%. بدوره، سجل عدد السياح الإماراتيين إلى تركيا خلال عام 2024 نحو 99.9 ألف زائر، مقابل نحو 120 ألف سائح في عام 2023، بانخفاض نسبته 17.2%، في وقت سجل عدد السياح البحرينيين تراجعاً بنسبة 0.46% إلى 64.44 ألف زائر، مقابل 64.47 ألفاً في عام 2023. بالمقابل، ارتفع عدد السياح السعوديين بنسبة 5.9%، بعد تسجيل نحو 869 ألف زائر مقابل نحو 820 ألفاً في 2023، فيما لم تظهر الإحصاءات أعداد السياح من سلطنة عُمان.

وعالمياً ارتفع عدد السياح الدوليين إلى تركيا خلال 2024، ليصل إلى 52.62 مليون سائح، مقابل 49.2 مليون زائر في 2023.