التنافسية وزيادة الطلب تحدان من تأثير ارتفاع أسعار القهوة عالمياً على السوق المحلية

أفاد خبراء ومختصون في توريد منتجات القهوة بأن ارتفاع التنافسية وزيادة الطلب في الأسواق الإماراتية سيحدان من تأثير الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسواق العالمية أخيراً، وبما يقلل من نسب الزيادات المقدر فرضها محلياً.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات معرض «عالم القهوة 2025»، الذي أنهى أعماله أخيراً في مركز دبي التجاري العالمي، إلى أن الأسواق الإماراتية تشهد نمواً يتجاوز 30% في الطلب على القهوة منذ بداية العام الجاري، بدعم من رواج قطاعات السياحة والأعمال والنمو السكاني، ما قلل من حدة تأثيرات الزيادات الفائقة بأسعار القهوة عالمياً، مع تنافسية التوريد للسوق المحلية، لافتين إلى أن أسواق القهوة العالمية ستشهد تحولات جذرية خلال العام الجاري، مع تحديات نقص المحاصيل وسلاسل التوريد.

فيما أوضحت دراسة لمؤسسة «ستايستا» العالمية للأبحاث أن التقديرات المتوقعة لإيرادات أسواق القهوة في الإمارات خلال العام الجاري تصل إلى 22.47 مليون دولار (82.4 مليون درهم) بنمو سنوي يتجاوز 11%.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «كريشناش» لتجارة وتوريد القهوة، يسريل ديغافا، إن «أسعار القهوة العالمية سجلت منذ بداية العام الجاري ارتفاعات قياسية، خصوصاً لحبوب (اريبكا)، وبنسب قد تصل في مجملها إلى نحو 100% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي»، لافتاً إلى أن «أسواق القهوة في العالم ستشهد تحولات جذرية خلال العام الجاري، مع نقص المحاصيل في عدد من الدول، وبعض تحديات سلاسل التوريد».

وأوضح أن «أسواق الإمارات تشهد ارتفاعاً يتجاوز 30% في الطلب على منتجات القهوة، بدعم من السياحة ونشاط الفعاليات والأعمال، ما رفع بدوره من تنافسية التوريد للأسواق المحلية، وحد بدوره من نسب التأثير للأسعار العالمية التي من المحتمل أن تستغرق وقتاً حتى تظهر في أسواق التجزئة المحلية، لكن بنسب أقل بكثير من الارتفاعات العالمية».

وقالت رئيسة شركة «القهوة الكولومبية»، فرانش الاريكون، إن «العام الجاري شهد منذ بدايته تحولات جذرية في أسواق القهوة العالمية، بدأت بارتفاعات قياسية كبيرة، وبمعدلات متباينة لأنواع القهوة، وذلك بسبب تحديات سلاسل التوريد في عدد من مناطق العالم، وتأثيرات المتغيرات المناخية على محاصيل أخرى للقهوة»، لافتة إلى أن «تلك التحولات وارتفاعات الأسعار، انعكست على تراجع توريد القهوة».

وأوضحت أن «زيادة الطلب والتنافسية في الأسواق الإماراتية، ستقللان من نسب الزيادات والتأثيرات على أسعار التوريد للقهوة، التي من المحتمل أن تستغرق وقتاً لتظهر انعكاساتها في الأسواق المحلية»، لافتة إلى أن «الموردين سيلجأون إلى تقليل هوامش الأرباح، حتى يتمكنوا من الحفاظ على حصص المبيعات، والشركات التي تعمل في السوق المحلية للتجزئة ستقوم بدورها بخفض أي نسب زيادات تقع عليها، لمواكبة حدة التنافسية في الأسواق».

وقال مدير ومؤسس شركة «كيوس» لتحميص وتوريد القهوة، سليمان العلي، إن «أسعار القهوة العالمية سجلت ارتفاعات متتالية خلال الفترة الأخيرة، لكن تأثيراتها في السوق المحلية ستستغرق وقتاً حتى يشعر بها المستهلك، وستكون أقل حدة، وذلك بدعم من ارتفاع التنافسية وزيادة الطلب الذي سجل نمواً يصل إلى 35% منذ بداية العام الجاري»، متوقعاً أن «تصل الزيادات بالسوق المحلية إلى نحو 15% بسبب الارتفاعات العالمية».

وأشار مدير شركة «صواع» لتوريد وتحميص القهوة، البراء الحربي، إلى أن «من الصعب، في ظل ارتفاع الطلب والتنافسية في الأسواق المحلية، أن يتم فرض نسب الزيادات العالمية، وذلك مع توجه الشركات للحفاظ على حصص مبيعاتها السوقية، وبالتالي ستعمل على الحد من نسب الزيادات، في حال عدم القدرة على استيعابها، والعمل على تأخير فترات تطبيقها قدر الإمكان».

ارتفاع الطلب

قال النائب الأول للرئيس التنفيذي لـ«دي إكس بي لايف» بمركز دبي التجاري العالمي، خالد الحمادي، إن «أسواق القهوة المحلية تشهد ارتفاعاً لافتاً في الطلب ونمواً في التنافسية، وهو ما ظهرت مؤشراته عبر الإقبال الكبير على المشاركة في فعاليات الدورة الأخيرة لمعرض عالم القهوة، مع زيادة تنافسية الشركات العالمية للتوجه للتوريد إلى أسواق الدولة والمنطقة عبر منصات المعرض في دبي».

. 82.4 مليون درهم إيرادات متوقعة لأسواق القهوة بالإمارات العام الجاري.