«كوستار»: 5.3 آلاف غرفة تدخل السوق الفندقية في دبي 2025

كشفت شركة «كوستار» المتخصصة في بيانات وتحليلات أسواق الفنادق والعقارات، ومقرها الولايات المتحدة، أن السوق الفندقية في دبي ستشهد افتتاح 5344 غرفة جديدة خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن دبي وشنغهاي ولندن من أبرز المدن الرائدة عالمياً في افتتاح غرف الفنادق الجديدة في عام 2025.

وبحسب البيانات، ستدخل السوق الفندقية 445 غرفة جديدة كل شهر، على مدار العام الجاري 2025.

ويترقب قطاع السياحة والضيافة في دبي، خلال العام الجاري، ثلاثة معالم فندقية فاخرة، تضاف إلى أفقها المعماري، مع مواصلة القطاع تسجيل مستويات أداء قياسية في حركة تدفق السياح الدوليين، بما فيها فندق «جميرا مرسى العرب»، و«ماندارين أورينتال»، فضلاً عن فندق «سيل دبي مارينا».

وبلغ عدد الغرف الفندقية المتاحة في دبي، مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، 154.016 ألف غرفة في 832 منشأة، مقارنة بـ150.291 ألف غرفة فندقية في 821 منشأة في عام 2023، وهو ما يجعل دبي تتقدم بشكل واضح على مدن رئيسة مثل نيويورك، وبانكوك، وباريس، وسنغافورة، وذلك وفقاً لبيانات مؤسسة «إس تي آر»، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية. وستسهم المشاريع السياحية الجديدة التي ستفتح أبوابها خلال الفترة المقبلة، مثل منتجع «جميرا مرسى العرب»، وفندق «ماندارين أورينتال وسط مدينة دبي»، في ضمان مواكبة المدينة للطلب المتزايد على الإقامة في منشآتها الفندقية، سواء من الزوار الدوليين أو المقيمين.

وحافظت مؤشرات الضيافة على أدائها المرتفع خلال عام 2024، فإلى جانب الإشغال القوي، ارتفع عدد الليالي الفندقية المحجوزة إلى 43.03 مليون ليلة، بنسبة نمو 3% مقارنة مع 41.70 مليون ليلة في عام 2023.

أما معدل السعر اليومي، فقد عكس التزام قطاع الضيافة بتلبية جميع الميزانيات والأذواق، ووصل إلى 538 درهماً، مرتفعاً بشكل طفيف عن عام 2023 الذي سجل فيه 536 درهماً.

وبحسب بيانات «إس تي آر»، فقد قدمت فنادق دبي قيمة أكبر من مدن شهيرة مثل باريس، ونيويورك، ولندن، وسنغافورة، بينما بلغ متوسط العائدات من الغرف المتوافرة 421 درهماً في عام 2024، بزيادة قدرها 2% عما سجله في عام 2023، والبالغ 415 درهماً.