«دبي الجنوب» تطلق مشروعاً سكنياً جديداً

أطلقت شركة «دبي الجنوب للعقارات» مشروعاً سكنياً جديداً، استجابة للطلب الكبير على الوحدات السكنية في منطقة دبي الجنوب.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأن مشروع «بوابات الشاطئ» يتألف من مبنيين سكنيين، يوفران إطلالات على الشاطئ والمرافق المائية ضمن المشروع الرئيس، مشيرة إلى أنه تم طرح مبنى «بوابات الشاطئ 2»، الذي يضم 157 وحدة سكنية، تشمل شققاً بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إضافة إلى وحدات «بوديوم» محدودة.

وقال المدير التنفيذي للشركة، نبيل الكندي: «إن النجاح الذي حققه مشروع (ساوث ليفينج) وبيع جميع وحداته يؤكد المكانة التي تتمتع بها (دبي الجنوب) بين المواقع المفضلة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين».