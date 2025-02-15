908 ملايين درهم صافي أرباح «إمباور» في 2024

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، عن نتائجها المالية للعام المالي 2024، حيث سجلت إيرادات قياسية بلغت 3.3 مليارات درهم عن السنة المالية 2024، بنمو لافت بلغت نسبته 7.4% مقارنة بإيرادات عام 2023، كما سجلت أرباحاً صافية مقدارها 908 ملايين درهم خلال عام 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، إن «المؤسسة نجحت خلال العام الماضي في توظيف الحراك الاقتصادي لإمارة دبي لتحقيق أهدافها وتنفيذ جانب من خططها المرتبطة بالاستفادة القصوى من تصاعد أداء أسواق العقارات السكنية والتجارية وسوق السياحة والسفر وقطاع الترفيه»، موضحاً أن «إمباور» تعمل بآليات حرفية وخطط تنفيذية مرنة، تضمن نمو وازدهار أعمالها، وتحقق العائدات المستدامة والأرباح لمساهميها.

وأشار إلى أن 2024 كان محطة نجاح أخرى في مسيرة «إمباور» الحافلة بالإنجازات، وأبرزها نمو محفظتها من المشاريع الأيقونية المتنوعة والمتعددة الاستخدامات، وتزايد أعداد المستخدمين النهائيين المستفيدين من خدمات المؤسسة، وتحقيق مستوى عالٍ من رضا العملاء، فضلاً عن تطور وتزايد حجم أصول المؤسسة، وتحقيق نقلات نوعية في استخدام التقنيات والحلول العصرية في محطاتها وشبكات أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق الصديقة للبيئة، إضافة إلى تميز مشاركاتها العالمية في المحافل الدولية، ومساعدة الدول والحكومات في حماية البيئة والحفاظ على موارد الأجيال القادمة، وتطوير نموذج رفيع للمسؤولية الاجتماعية.

ونمت إيرادات «إمباور» والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 7.4% و6.2% على التوالي خلال عام 2024. وارتفعت أرباح المؤسسة قبل الضريبة 5.9% مقارنة بعام 2023 لتصل إلى 998 مليون درهم، وبذلك تكون المؤسسة قد حققت صافي ربح إجمالي بعد الضريبة بلغ 908 ملايين درهم لعام 2024.

وخلال عام 2024، وزعت «إمباور» أرباحاً نقدية بقيمة 850 مليون درهم على قسطين متساويين بقيمة 425 مليون درهم لكل منهما خلال أبريل وأكتوبر. ويأتي هذا التوزيع تنفيذاً لالتزام المؤسسة بتوزيع أرباح على مساهميها بقيمة تراكمية تبلغ 850 مليون درهم سنوياً خلال أول سنتين ماليتين، بعد إدراجها في سوق دبي المالي.

وبعد توزيعات الأرباح الملتزم بها للسنتين الماليتين الأوليين بعد الاكتتاب العام، تتوقع المؤسسة المحافظة على دفع أرباح مستدامة بما يتماشى مع نمو أعمالها.

وشهد عام 2024 أداءً مميزاً في عمليات «إمباور» التشغيلية مقارنة بعام 2023، حيث زادت القدرة المتعاقد عليها 6.9% مقارنة بعام 2023 لتصل إلى 1.78 مليون طن تبريد، وذلك بعد توقيع 111 عقداً خلال 2024، فيما تجاوز طول شبكة المؤسسة من خطوط أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق إلى مختلف مناطق دبي 418 كيلومتراً، وبلغ إجمالي عدد محطاتها 88 محطة.

وأظهرت «إمباور» زيادة كبيرة في أعمالها، إذ بلغ عدد المباني التي تزودها بخدمات تبريد المناطق 1637 مبنى، بنسبة زيادة 7.2% مقارنة بعام 2023.

وتجاوز عدد المتعاملين لدى «إمباور» 143 ألف متعامل، وارتفع حجم استهلاكهم لخدمات تبريد المناطق 10% (طن تبريد في الساعة) خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، وأوضحت المؤسسة أن النمو اللافت في إنتاجيتها واستهلاك متعامليها ناجمان عن التحاق العديد من المشاريع الجديدة بمحفظة «إمباور»، وارتفاع معدلات الإشغال في المشاريع العقارية القائمة.