إعمار للتطوير تحقّق أعلى مبيعات وإيرادات وأرباح لها على الإطلاق خلال 2024

سجّلت شركة "إعمار للتطوير"، والتي تمتلك شركة "إعمار العقارية" حصّة الأغلبية فيها، أفضل نتائجها على الإطلاق في عام 2024، بفضل قوة عزيمتها وتحدّيها الوضع الراهن، ما يشكّل برهاناً على كفاءتها، وعملها الجاد، وتركيزها على عملائها، إلى جانب تميّزها في البناء والابتكار.

وحقّقت إعمار للتطوير أعلى مبيعات عقارية لها على الإطلاق بلغت 65.4 مليار درهم (17.8 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 75% مقارنةً بمبيعات عام 2023 التي بلغت 37.4 مليار درهم (10.2 مليار دولار). ويعكس الإطلاق الناجح لـ62 مشروعاً جديداً عبر مختلف المخططات الرئيسية خلال عام 2024 المكانة الريادية للشركة، كما يعزز فرصها للنمو المستدام في المستقبل.

ومدعومة بالمستوى القياسي للمبيعات العقارية في عام 2024، وصلت الإيرادات من المبيعات العقارية المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز إلى 90.9 مليار درهم (24.7 مليار دولار) حتى 31 ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 59% مقارنةً بعام 2023، ما يبشر بنمو بارز في الإيرادات خلال السنوات المقبلة.

وسجلت إعمار للتطوير أعلى إيرادات لها على الإطلاق بلغت 19.1 مليار درهم (5.2 مليار دولار) خلال عام 2024، بزيادة نسبتها 61% مقارنةً بالعام 2023. وسجلت الشركة أيضاً أعلى صافي أرباح لها على الإطلاق (قبل احتساب الضرائب) بلغ 10.2 مليار درهم (2.8 مليار دولار)؛ بزيادة قدرها 20% مقارنةً بعام 2023.

واقترح مجلس إدارة إعمار للتطوير أعلى توزيعات للأرباح في تاريخ الشركة بنسبة 68% من رأس المال، وبقيمة تعادل 2.7 مليار درهم (740 مليون دولار)، ما يمثل زيادة نسبتها 31% مقارنةً بعام 2023، وذلك رهناً بموافقة المساهمين في الاجتماع السنوي المقبل للجمعية العمومية للشركة. واستحوذت إعمار للتطوير على 141 مليون قدم مربعة من الأراضي في مواقع رئيسية في دبي خلال عام 2024، بقيمة تطويرية إجمالية قدرها 96 مليار درهم. وبادرت إعمار للتطوير بإصلاح جميع المنازل المتضررة جراء الأمطار غير المسبوقة التي شهدتها الدولة على نفقتها الخاصة، وتعود نتائجها القوية إلى تركيزها المستمر على متطلبات عملائها وجودة منتجاتها وخدماتها لتحقيق أعلى مستويات رضا العملاء.

وقال محمد العبار، مؤسّس إعمار: "نحن سعداء جداً بالنتائج التي حققناها في عام 2024، وهي ثمرة دأبنا على تحدي قدراتنا، ومضاعفة أهدافنا، وتحقيق أعلى قدر من الكفاءة والعمل الجاد، في ضوء التركيز الكامل على عملائنا. ونجاحنا يرجع إلى ثقة عملائنا بنا، واجتهادنا في تجاوز المألوف من حيث التصميم وجودة التسليم وصيانة مجمّعاتنا وخدمة عملائنا بفعالية".

وأضاف: "يجسد التقدّم الذي أحرزته الشركة كذلك الاستراتيجيات الاقتصادية الاستباقية لإمارة دبي وحرصها على ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للابتكار والاستثمار. وفي ضوء هذه النتائج، نتطلع إلى مواصلة الأداء الإيجابي على مدار عام 2025. كما نجدد التزامنا بإطلاق المشاريع المبتكرة والمنتجات الاستثنائية عبر شتى قطاعات أعمالنا".