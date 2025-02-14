الإمارات تتصدر «فوربس» لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط

تواصل أقوى سيدات الأعمال، ضمن قائمة «فوربس الشرق الأوسط» السنوية، إحداث تأثير ملموس في مختلف القطاعات، عبر قيادتهن أبرز الشركات المحلية والعالمية في المنطقة.

وكشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن تصدر دولة الإمارات تصنيف العام الجاري بـ46 سيدة تعمل من داخل الدولة، ما يؤكد دورها مركزاً للأعمال في المنطقة، تليها مصر بـ18 سيدة، ثم السعودية بتسع سيدات.

أما من حيث الجنسيات الأكثر تمثيلاً، فقد تصدرت القائمة 18 قائدة مصرية، تليهن 11 قائدة إماراتية، وتسع قائدات لبنانيات.

وللعام الثالث على التوالي، تصدرت الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني، القائمة، وحلّت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة خالد البحر، في المركز الثاني، تلتها في المركز الثالث الشريكة المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة «بيورهيلث» القابضة، شايستا آصف.

وظلّت المراكز السبعة الأولى في القائمة من دون تغيير منذ عام 2024، إلا أنه للمرة الأولى ظهرت الرئيسة التنفيذية لـ«شركة أدنوك البحرية»، طيبة الهاشمي، ورئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لـ«مجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية ـ دول مجلس التعاون الخليجي»، أليشا موبين، والمديرة التنفيذية لـ«مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية»، سوزان العناني، ضمن المراكز الـ10 الأولى، ليشهد التصنيف العام الجاري، انضمام 27 قائدة جديدة.

بدوره، يواصل قطاع البنوك والخدمات المالية هيمنته على القائمة بـ25 قائدة، يليه قطاعا «الرعاية الصحية» و«التكنولوجيا» بتسع قائدات لكل منهما، بينما ضم قطاع رأس المال المخاطر خمس قائدات.

كما شكّل قطاع الخدمات المصرفية والمالية 40% من المراكز الـ10 الأولى.