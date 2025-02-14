«إعمار» تسجل 70 مليار درهم مبيعات عقارية خلال 2024

كشفت شركة إعمار العقارية، المُدرجة في سوق دبي المالي، عن تسجيل أفضل نتائج لها على الإطلاق في عام 2024، وأفادت «إعمار» بأنها حقّقت أعلى مبيعات عقارية لها على الإطلاق بلغت نحو 70 مليار درهم، بزيادة نسبتها 72% مقارنة بمبيعات عام 2023 التي بلغت 40.3 مليار درهم.

وأضافت أن الإيرادات من المبيعات العقارية المتراكمة من المشاريع «قيد الإنجاز» جاوزت 110 مليارات درهم، حتى 31 ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 55% مقارنة بعام 2023.

وأكدت «إعمار» تسجيلها أعلى إيرادات لها على الإطلاق بلغت 35.5 مليار درهم خلال عام 2024، بزيادة نسبتها 33% مقارنة بالعام السابق، كما سجلت أعلى صافي أرباح لها على الإطلاق (قبل احتساب الضرائب)، بلغ 18.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 25% مقارنة بعام 2023.

ولفتت «إعمار» إلى أنها كشفت، في ديسمبر 2024، عن سياسة جديدة لتوزيع الأرباح، إضافة إلى أعلى توزيعات أرباح مقترحة في تاريخها بنسبة 100% من رأس المال للعام 2024، وبقيمة تعادل 8.8 مليارات درهم، وهي زيادة نسبتها 100% مقارنة بعام 2023. وأكدت كذلك استحواذها على 141 مليون قدم مربعة من الأراضي بمواقع رئيسة في دبي خلال عام 2024، بقيمة تطويرية إجمالية تساوي 96 مليار درهم.

وأشارت «إعمار» إلى أنها بادرت خلال عام 2024 إلى إصلاح جميع المنازل المتضررة جرّاء الأمطار التي شهدتها الدولة على نفقتها الخاصة.

وقال مؤسّس «إعمار»، محمد العبار: «سعداء جداً بالنتائج التي حققناها في عام 2024، وهي ثمرة دأبنا على تحدي قدراتنا، ومضاعفة أهدافنا، وتحقيق أعلى قدر من الكفاءة والعمل الجاد، في ضوء التركيز الكامل على عملائنا. ونجاحنا يرجع إلى ثقة عملائنا بنا، واجتهادنا في تجاوز المألوف من حيث التصميم وجودة التسليم وصيانة مجمّعاتنا وخدمة عملائنا بفاعلية»، ووفقاً للنتائج المالية، فقد سجلت عمليات «إعمار» في مجالات مراكز التسوق والتجزئة والتأجير التجاري إيرادات قدرها 5.6 مليارات درهم في عام 2024، وحققت المحفظة أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاك والإهلاك بلغت 4.7 مليارات درهم.

وشهدت أصول مراكز التسوق التابعة لها متوسط إشغال بلغ 98.5% حتى 31 ديسمبر 2024، فيما سجل «دبي مول» إقبالاً بواقع 111 مليون زائر خلال عام 2024، بزيادة تقارب 6% مقارنة بعام 2023، ليصبح الوجهة الأكثر زيارة في العالم للعام الثاني على التوالي.