«دبي المالي» يربح 11.4 مليار درهم في 4 جلسات

عزز سوق دبي المالي مكاسبه منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث ربح رأسماله السوقي نحو 11.47 مليار درهم، خلال أربع جلسات، وسط تركيز المتعاملين على الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 916.236 مليار درهم في نهاية الأسبوع الماضي، إلى أكثر من 927.709 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

ومنذ بداية الأسبوع، صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 1.42%، بما يعادل 74.37 نقطة، حيث وصل إلى مستوى 5319.2 نقطة من مستوى 5244.83 نقطة نهاية الأسبوع السابق، متجاوزاً بذلك مستوى 5300 نقطة من جديد ليستقر فوق أعلى مستوى منذ مايو 2014.