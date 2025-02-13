«دبي المالي العالمي» يطلق منصة رقمية لعقارات «المركز»

أطلق مركز دبي المالي العالمي أمس، منصة رقمية جديدة تُمكّن الجهات الخارجية (الأطراف الثالثة)، من الوصول إلى بيانات شاملة حول قطاع العقارات في المركز المالي.

وتمثل المنصة واجهة برمجة التطبيقات «API»، وهي أحدث المبادرات التي أطلقها المركز، وتعتبر المبادرة الأولى من نوعها وخطوة مهمة نحو تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار.

وذكر المركز، في بيان، أن المنصة ستسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الهادفة إلى زيادة حجم المعاملات وجذب المستثمرين الدوليين وتعزيز مكانة دبي وجهةً رائدة للاستثمار العقاري.

وأشار إلى أنه علاوة على ذلك ستدعم المنصة الرقمية الجديدة استراتيجية دبي الرقمية، التي تهدف إلى رقمنة جميع جوانب الحياة في المدينة.

وتعد «كيبر» شركة التكنولوجيا العقارية الرائدة في دبي، أول المشتركين في المنصة الرقمية الجديدة، وهي بصدد إطلاق منصة رقمية مُتخصصة ستوفر بيانات دقيقة ومفصلّة حول قطاع العقارات في مركز دبي المالي العالمي بشكل مباشر للمستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين والعامة.

وللمرة الأولى يمكن للمستثمرين الجُدد والحاليين تقييم الفرص العقارية المتاحة داخل مركز دبي المالي العالمي من خلال الحصول على بيانات مفصلّة وفورية حول قيم العقارات وعوائد الإيجار وسجلات المعاملات.

ويمثل التعاون مع «كيبر» خطوة استراتيجية مهمة نحو تبني نموذج حديث لإدارة المحافظ العقارية، بما يلبي متطلبات مجتمع الاستثمار العالمي الذي يعتمد بشكل متزايد على البيانات. وستوفر المنصة الرقمية مقاييس سوقية محدثّة، ما يتيح للمستخدمين الاطلاع على مؤشرات السوق ومعاملات العقارات في الوقت الفعلي.

وقالت الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي المالي العالمي، علياء الزرعوني: «من خلال توفير المنصة الرقمية الجديدة، ستتمكن الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا العقارية سريع النمو من الوصول إلى بيانات مركز دبي المالي العالمي الشاملة والحصول على معلومات حول توجهات السوق في الوقت الفعلي، ما سيساعد المستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين على اتخاذ قرارات أفضل، والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي وجهةً جاذبة للاستثمار العقاري».

من جانبه قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كيبر»، عمر أبوعناب: «يمثل هذا التعاون مع مركز دبي المالي العالمي نقلة نوعية في مشهد التكنولوجيا العقارية في دبي، ونفخر بدورنا الريادي في تسهيل الوصول إلى بيانات عقارات مركز دبي المالي العالمي وإتاحتها أمام الجميع».