اتفاقية بين «المركزي» و«سوق أبوظبي» لتعزيز التسوية المالية

وقّع المصرف المركزي وسوق أبوظبي للأوراق المالية اتفاقية لتعزيز عمليات تسوية المدفوعات النقدية بالدرهم الإماراتي، للصفقات المالية المدرجة في سوق أبوظبي، إضافة إلى المعاملات المتعلقة بمطالبات الهامش والضمانات عبر شبكة المصرف المركزي.

وبموجب الاتفاقية، ستتم تسوية العمليات النقدية للصفقات، بما في ذلك الأسهم والسندات والصناديق المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عبر شبكة المصرف المركزي، وذلك بما يتوافق تماماً مع معايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) الخاصة بخدمات المقاصة المركزية والإيداع المركزي للأوراق المالية.

وستسهم هذه الاتفاقية في تقليل مخاطر التسوية من خلال استخدام شبكة المصرف المركزي، ما يعزز أمان وكفاءة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما تتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية السوق الرامية إلى تحديث بنيته التحتية وتقديم خدمات مالية موثوقة وآمنة، ما يوفر تجربة تداول مريحة وفعالة لجميع المشاركين في السوق.

كما ستتم إدارة عمليات تسوية الهامش والضمانات المتعلقة بها عبر شبكة المصرف المركزي، ما يوفر آلية خصم مباشر وفعالة تسهم في تسريع عمليات التسوية وضمان الوفاء بالالتزامات المالية دون تأخير.