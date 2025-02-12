2.3 مليار دولار من "التمويل الدولية" للشركات الإماراتية العابرة للقارات بنهاية 2024

قال مختار ديوب المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، إن المؤسسة قدمت أكثر من 2.3 مليار دولار تمويلات للشركات الإماراتية العابرة للقارات بنهاية العام الماضي 2024 ما يعكس قوة التعاون، فيما استثمرت المؤسسة 56 مليار دولار في الأسواق الناشئة خلال العام الماضي فقط الذي انتهى في يونيو 2024.

وأضاف ديوب، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش أعمال اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2025 المنعقدة بدبي، أن دولة الإمارات من أكبر المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا، مشيرا إلى حرص المؤسسة على تعزيز التعاون مع الشركات الإماراتية في مختلف المجالات والقطاعات.

وأوضح أن المؤسسة تعمل حاليا على جذب المزيد من الاستثمارات من الشركات الإماراتية إلى أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية، مضيفاً أن المؤسسة تعمل على ضمان العديد من الاستثمارات وتوظيف جميع أدواتها لتسهيل استثمارات الشركات الإماراتية في الدول الناشئة.

وقال إن مؤسسة التمويل الدولية تعتزم التحول بشكل متزايد نحو الاستثمار في الأسهم، مشيرا إلى أن الاستثمار في الأسهم يحمل مخاطر أكبر وهو أكثر تقلبا، لذا فإن المؤسسة تبني آليات لتخفيف المخاطر المرتبطة بالاستثمار في بعض هذه المناطق الجغرافية والذي من شأنه أن يزيد من قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع.

وأضاف أن دولة الإمارات تلعب دوراً محوريا في دفع مسيرة النمو المستدام في دول العالم، مؤكدا الحرص على مواصلة التعاون، ووصف علاقة مؤسسة التمويل الدولية بالشركات الإماراتية بأنها إستراتيجية في ظل عملها مع العديد من الشركاء للاستثمار عبر القارات بجميع القطاعات خاصة القطاعات المهمة التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق بعد تنموي على المدى الطويل.