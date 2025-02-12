إنجاز 65% من المرحلة الأولى للمنطقة اللوجستية في السخنة

حققت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، خطوة مهمة على صعيد تطوير مشروع المنطقة اللوجستية في السخنة بمصر، وذلك باستكمال نسبة 65% من المرحلة الأولى من المشروع وبكُلفة تصل إلى 80 مليون دولار.

ويتميّز المشروع بموقعه الاستراتيجي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث سيسهم في تعزيز البنية التحتية اللوجستية في مصر، وترسيخ مكانتها مركزاً تجارياً رئيساً في المنطقة.

وأفاد بيان، أمس، بأن مساحة المنطقة اللوجستية تصل إلى 300 ألف متر مربع، وهي مصممة لتوفير حلول سلسلة توريد متكاملة وفاعلة من حيث الكُلفة، مع الاستفادة من شبكة «دي بي ورلد» العالمية. ومن المقرر اكتمال العمل في المنطقة بحلول يونيو 2025، إذ ستسهم في تعزيز الكفاءة، والحدّ من كُلفة الخدمات اللوجستية، وتمكين الربط بين مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وما وراءها.

وقال نائب الرئيس الأول للمناطق الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «دي بي ورلد»، رانجيت راي: «نركز الآن على استكمال المرحلة الأولى من المشروع في غضون الأشهر القليلة المقبلة، وستدعم المنطقة الجديدة حركة مجموعة واسعة من البضائع عبر الواردات والصادرات والعبور، وسيتم دمجها مع عمليات (دي بي ورلد) في ميناء السُخنة».