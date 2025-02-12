«مطارات دبي» تحتفي بصُنّاع تجربة السفر الاستثنائية في «دبي الدولي»

احتفت مؤسسة مطارات دبي بصُنّاع تجربة السفر الاستثنائية في مطار دبي الدولي، وذلك خلال الحفل السنوي الثاني الخاص بجوائز «oneDXB» المقدمة من رئيس «مطارات دبي».

وكرّمت «مطارات دبي» عدداً من الأفراد والفِرَق المتميزة، الذين يُجسدون مفهوم تجربة السفر عالمية المستوى في المطار من خلال تفانيهم في تقديم خدمات استثنائية، وتوفير تجارب لا تُنسى للضيوف المسافرين.

وأُقيم الحفل تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، واحتفى بالأفراد والفِرَق، الذين يُجسدون التزام مطار دبي الدولي بالتميز في الخدمة.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «احتفينا في حفل جوائز OneDXB السنوية بجهود المتميزين من شركائنا الرئيسين في تقديم الخدمات، تقديراً لعطائهم الاستثنائي في إثراء تجربة المسافرين.. إن التزامهم وشغفهم يعكسان روح التفاني التي تميّز مجتمعنا في (مطارات دبي)، لإرساء معايير رائدة في مجال الضيافة العالمية والكفاءة التشغيلية».

وأضاف سموه: «تهانينا لجميع الفائزين، والذين شكّلت إسهاماتهم دافعاً لمسيرة الابتكار، والارتقاء بتجربة كل مسافر يمر عبر دبي».

وأفادت «مطارات دبي» بأن الجوائز تهدف إلى إلهام مجتمع مطار دبي المتنوع، وتعزيز روح التعاون، وإيلاء المسافرين الأولوية القصوى، مشيرة إلى أن المكرّمين مثّلوا مجموعة من مجتمع مطارات دبي، بما في ذلك مؤسسة مطارات دبي، وشرطة دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، و«جمارك دبي»، و«طيران الإمارات»، و«دناتا»، وسوق دبي الحرة، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وشركة تاكسي دبي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث: «تحتفي جوائز رئيس مجلس إدارة oneDXB بقلب مطار دبي الدولي النابض، وهم موظفونا. إن تفانيهم والتزامهم الجماعي يدفعان تجارب الضيوف السلسة التي تُعرّف مطارنا، واضعين معايير جديدة للتميز في الطيران العالمي».

وسلّطت جوائز العام الجاري الضوء على التزام مجتمع المطار بتسهيل تجربة السفر لذوي الاحتياجات الخاصة، وهي إحدى الركائز الأساسية لرؤيتها المتوافقة مع طموح دبي في أن تصبح المدينة الأكثر صداقة لذوي الاحتياجات الخاصة في العالم.

وأكدت أنه بفضل التعاون بين القطاعات من خلال «oneDXB»، فقد أصبح «دبي الدولي» أول مطار دولي يحصل على اعتماد مركز التوحد المعتمد من قبل المجلس الدولي لاعتماد معايير التعليم المستمر.

أحمد بن سعيد:

. التزام شركائنا الرئيسين وشغفهم يعكسان روح التفاني التي تميّز مجتمعنا في «مطارات دبي»، لإرساء معايير رائدة في مجال الضيافة العالمية والكفاءة التشغيلية.