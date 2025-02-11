سوق العمل الإماراتي يتصدر المرتبة الأولى في 9 مؤشرات للتنافسية العالمية

كشف وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة د. عبد الرحمن العور، ارتفاع نسبة النمو في منشآت القطاع الخاص إلى 17‎%‎ ، ونمو القوى العاملة بنسبة 12‎%‎ ونمو القوى العامله الماهرة بنسبة 13‎%‎ بنهاية العام الماضي 2024.

وقال خلال كلمه الافتتاح لمنتدى مستقبل العمل ضمن أعمال اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، إنه نتيجة لسياسات تشريعات سوق العمل والتعاون بين مختلف الجهات تصدر سوق العمل الإماراتي المرتبة الأولى في 9 مؤشرات للتنافسية العالمية مثل نسبة التوظيف والقدرة على استقطاب المواهب ومرونة العمل.

وأضاف:" رؤية الإمارات المستقبلية ترتكز على بناء اقتصاد متنوع قائم المعرفة والتقنية، حيث أدى استثمار الدولة في الاقتصاد إلى توقع أن يكون حجم مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الإماراتي نحو 96 مليار دولار بحلول عام 2030".

الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

وتابع:" لما كان الإنسان هو محور التنمية والنمو في دولة الإمارات فإن الاهتمام بالتعليم المستدام وزيادة القدرة على الابتكار واستقطاب الكفاءات شكّل إحدى الأولويات التي سخرت لها دولة الإمارات كافّة الممكنات".

وأكد أن حكومة الإمارات دأبت على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ويتوقع أن يتجاوز أكثر من 50 جهة في عام 2025 مما يسهم في افتتاح آفاق أوسع لفرص التوظيف أمام الخريجين الجدد.

من جانبها، كشفت وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة في وزارة الموارد البشرية والتوطين دلال الشحي، أن نسبة العمالية المسجلين في نظام التأمين على حماية العمال وحماية الأجور بلغت 99‎%‎ فيما بلغت نسبة العمالة المغطاه بنظام التأمين ضد التعطل من اجمالي المستهدف في القطاع الخاص بنهاية 2024 نحو 83 ‎%‎.