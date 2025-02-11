7500 مشارك في معرضَي «صيانة الطائرات» و«التصميم الداخلي»

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أمس، فعاليات «معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات» و«معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات لعام 2025».

وقال سموه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «انطلقت في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، فعاليات معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات 2025، حيث تجمع هذه الفعاليات الرائدة، على مدى يومين، أكثر من 7500 مشارك و250 جهة عارضة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم».

وأضاف سموه: «في الوقت الذي يواصل فيه قطاع الطيران في المنطقة تحقيق إنجازات استثنائية تضعه في مصاف الروّاد عالمياً، فإن هذه الفعاليات تُشكّل منصة مهمة تجمع الخبراء وصنّاع القرار، لتعزيز التواصل وتبادل الرؤى وعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في المجال».

وتستمر الفعاليات على مدار يومين، جامعة تحت مظلتها قادة وصنّاع القرار في سلسلة توريد قطاع الطيران العالمي.

ومع تنامي الطلب على السفر الجوي ووصوله إلى مستويات غير مسبوقة، يتركز الاهتمام على برامج تحديث الطائرات وخدمات الصيانة والإصلاح والتجديد، ما يعكس النمو القوي الذي يشهده القطاع.

ويشارك في الفعاليات أكثر من 250 جهة عارضة من مختلف أنحاء العالم، حيث تستعرض أحدث التقنيات والابتكارات، وتبحث فرص التعاون وتطوير استراتيجيات تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاعي الصيانة والتصميم الداخلي للطائرات.

وشهد اليوم الأول سلسلة من الإعلانات والاتفاقات البارزة، حيث كشفت شركة «جنرال إلكتريك للطيران» عن استثمار بقيمة 10 ملايين دولار في منشأتيها لخدمات الصيانة والإصلاح والتجديد في الشرق الأوسط، فيما أعلنت شركة «إف إل تكنيكس» عن خططها لتوسيع عملياتها في دولة الإمارات من خلال إطلاق محطة جديدة للصيانة في مطار آل مكتوم الدولي.

كما كشفت شركة «إيرباص» عن توقعاتها لخدمات الطيران في الشرق الأوسط للفترة من 2024 إلى 2043، مشيرةً إلى أن خدمات الطيران التجاري ستتجه بشكل متزايد نحو العمليات الرقمية والمتصلة.

ومن المتوقع أن يصل الطلب على الخدمات إلى 32 مليار دولار عالمياً بحلول عام 2043، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.5% على مدى 20 عاماً، مع تصدّر الشرق الأوسط قائمة المناطق الأسرع نمواً في هذا المجال.

كما استضافت منصة «جو لايف! ثياتر» جلسات حوارية بمشاركة خبراء عالميين لمناقشة أبرز القضايا التي تهم القطاع. وخلال مقابلة حوارية مع الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي أديل»، ستيفن جرينواي، شارك جرينواي رؤيته حول خطط التوسع لشركة الطيران الاقتصادي الأسرع نمواً في السعودية والمنطقة، واستراتيجياتها لمواجهة تحديات سلسلة التوريد، إلى جانب رؤيتها لمستقبل القطاع.

وفي جلسة أخرى بعنوان «تحديات السعة لخدمات الصيانة والإصلاح والتجديد في الشرق الأوسط»، ناقش نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين كيفية تقليل فترات التوقف عن العمل وتحسين أوقات الإصلاح لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات الصيانة.