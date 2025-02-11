30.98 مليار درهم إيرادات «كهرباء دبي» في 2024

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، أمس، نتائجها المالية الأولية وغير المدققة لعام 2024، حيث بلغت إيرادات مجموعة هيئة كهرباء ومياه دبي المجمعة للعام بأكمله 30.98 مليار درهم، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدَّين 15.70 مليار درهم، وصافي أرباح بقيمة 7.24 مليارات درهم بعد الضرائب.

وفي الربع الرابع من عام 2024، بلغت إيرادات المجموعة 7.45 مليارات درهم، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 3.95 مليارات درهم، وصافي الأرباح 1.76 مليار درهم، بعد الضرائب.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نلتزم أعلى معايير التميز والاستدامة، مستلهمين رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وبفضل توجيهاتهم، تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي دورها الفاعل في التطور السريع الذي تشهده إمارة دبي».

وأضاف الطاير: «نهتدي في صياغة استراتيجيتنا طويلة الأمد برؤية قيادتنا الرشيدة، التي تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وبالنسبة لعام 2024، فإن إيراداتنا القياسية التي بلغت نحو 31 مليار درهم والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدَّين بقيمة نحو 16 مليار درهم، نتيجة التزامنا الاستدامة والتميز في جميع أنشطتنا وخططنا، واليوم فإن نحو 17.8% من القدرة الإنتاجية المركبة للطاقة في الهيئة من مصادر الطاقة النظيفة، ونحن عازمون على الحفاظ على ريادتنا خلال مسيرة التحول في مجال الطاقة».

وتابع: «نقدم خدماتنا لأكثر من 1.27 مليون حساب متعامل، وحققنا نتائج عالمية في أقل نسبة فاقد في شبكة الكهرباء (2%)، وأقل فاقد في شبكة المياه (4.5%) وأقل مدة انقطاع الكهرباء لكل مشترك بمتوسط أقل من دقيقة واحدة سنوياً، ونسعى للاستفادة من إمكانات التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق المزيد من الإنجازات في كفاءة التشغيل».

وارتفعت الإيرادات السنوية المجمَّعة لهيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2024 بنسبة 6.18%، لتصل إلى 30.98 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، كما حققت مجموعة هيئة كهرباء ومياه دبي زيادة في الأرباح السنوية قبل الضريبة بنسبة 1.81%، لتصل إلى 7.98 مليارات درهم خلال 2024.

وفي عام 2024، أنتجت الهيئة 59.19 تيراواط ساعة من الطاقة مقارنة بـ56.14 تيراواط ساعة في عام 2023، بزيادة قدرها 5.42%. وأنتجت الهيئة 6.62 تيراواط ساعة من الطاقة النظيفة خلال العام الماضي، بزيادة بلغت 7.47% مقارنة بالعام السابق، وشكلت الطاقة النظيفة نسبة 11.2% من إجمالي الطاقة التي أنتجتها هيئة كهرباء ومياه دبي خلال عام 2024.

ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، تتوقع الشركة دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليارات درهم خلال السنوات الخمس الأولى ابتداءً من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري أبريل وأكتوبر، وبتاريخ 31 أكتوبر 2024 وزعت هيئة كهرباء ومياه دبي أرباحاً بقيمة 3.1 مليارات درهم على مساهميها عن النصف الأول من عام 2024، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين في تاريخ 18 أكتوبر 2024، ومن المتوقع توزيع الدفعة المقبلة من الأرباح بقيمة 3.1 مليارات درهم عن النصف الثاني من عام 2024 في شهر أبريل 2025 بعد الحصول على موافقة مساهمي هيئة كهرباء ومياه دبي في الجمعية العمومية السنوية، ويخضع إرسال الدعوات لعقد الجمعية العمومية السنوية المقبلة للهيئة لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.

زيادة الطلب السنوي على الطاقة

شهدت هيئة كهرباء ومياه دبي زيادة ملحوظة في الطلب الذروي السنوي على الطاقة خلال عام 2024، بلغ 10.76 غيغاواط، بزيادة قدرها 3.4% مقارنة بعام 2023، كما ارتفع إنتاج الهيئة من المياه المحلاة في عام 2024 إلى رقم قياسي بلغ 150.48 مليار غالون إمبريالي، بزيادة قدرها 5.0% مقارنة بالعام السابق.

وبنهاية عام 2024، كان لدى هيئة كهرباء ومياه دبي 1.270 مليون حساب متعامل، حيث ازداد عدد حسابات المتعاملين بـ58.810 ألف حساب خلال العام، بزيادة كبيرة قدرها 4.85% مقارنة بالعام السابق.

. 7.24 مليارات درهم صافي الأرباح، بعد الضريبة، في العام الماضي.