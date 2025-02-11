«طيران الإمارات» تستثمر في تقنيات الصيانة التنبؤية لتعزيز كفاءة أسطولها

وقّعت شركة طيران الإمارات اتفاقية مع شركة «إيرباص» لتنفيذ نظام «Skywise Fleet Performance+» المتقدم لصيانة الطائرات التنبؤية ومراقبة صحة الأسطول، إضافة إلى منصة التحليلات «Core X3»، وذلك في إطار التزام الناقلة بالتميز التشغيلي والسلامة من خلال الإدارة الاستراتيجية للأسطول.

وأفادت الشركة، في بيان، أمس، بأن اعتماد هذا النظام المتطور من «إيرباص» سيسهم في تعزيز موثوقية تشغيل الطائرات، مع تمكين اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على البيانات لأسطول «طيران الإمارات» من طائرات «A380» و«A350».

وأضافت أنه من خلال القدرات المتقدمة لمنصة «Core X3»، سيتمكن فريق الهندسة في «طيران الإمارات» من مراقبة أداء الطائرات وحالتها في الوقت الفعلي، وتحديد المشكلات المحتملة أثناء الرحلة، واتخاذ قرارات الصيانة اللازمة خلال فترات التوقف بين الرحلات.

ويتميز نظام «Skywise Fleet Performance Plus» بقدرته على المراقبة التلقائية، قبل الإقلاع، لدرجات حرارة المقصورة والعمليات والأنظمة الأساسية، مدعوماً بتحليلات متقدمة، كما يدمج النظام بيانات نظام مراقبة حالة الطائرات «ACMS» لرصد أداء الطائرات بشكل دقيق، ويوفر تشخيصات تنبئية مع تنبيهات وحلول آنية، إلى جانب تقديم رؤى شاملة عن حالة أسطول طائرات الإمارات الـ«إيرباص A380 وA350».

كما سيسهم دمج منصة «Core X3» في تمكين فرق الهندسة من إدارة كميات هائلة من البيانات، وربط الأنظمة المختلفة بمصدر موحد للمعلومات الدقيقة والمحدّثة لحظياً، عبر واجهة مستخدم متطورة تسهّل الاستخدام من قبل الفرق المختلفة.

وقال رئيس قسم الهندسة والصيانة في «طيران الإمارات»، أحمد صفا: «تُعتبر (طيران الإمارات) من بين الشركات الرائدة في كفاءة التشغيل والتميز في الخدمة، ومن هذا المنطلق نسعى دائماً إلى تبني أحدث التقنيات التي تعزز موثوقية العمليات، ودقة المواعيد، والحد من فترات التوقف غير المخطط لها، ما يضمن تشغيل أسطولنا وفق أعلى المعايير العالمية، ويسهم في الارتقاء بتجربة العملاء».

وأضاف أن «اعتماد نظام (Skywise Fleet Performance+) خطوة متقدمة في دعم أسطول طائراتنا الـ(إيرباص)، والاستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية لتحويل عمليات الصيانة التقليدية إلى عمليات دقيقة وسلسة، تعزز الكفاءة التشغيلية وتضمن الاستخدام الأمثل لأسطولنا في الأجواء».

من جهته، قال نائب الرئيس لخدمات العملاء في «إيرباص إفريقيا والشرق الأوسط»، لوران نيجري: «نفخر بتعزيز تعاوننا مع (طيران الإمارات) من خلال تنفيذ هذه الأنظمة المتطورة التي من شأنها أن تعزز أداء الأسطول وموثوقيته، وتقلل من وقت التوقف عن العمل، وتدعم الكفاءة التشغيلية التي سيستفيد منها الركاب أيضاً».