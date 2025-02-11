«الإمارات الإسلامي» يحصد 4 جوائز

أعلن «الإمارات الإسلامي» عن حصوله على أربع جوائز خلال حفل «جوائز التمويل الإسلامي العالمية 2024». وأفاد بأنه حصل على جوائز: «أفضل مصرف إسلامي في دولة الإمارات 2024»، و«أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات 2024»، و«أفضل مصرف إسلامي في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية 2024»، فضلاً عن «أفضل ابتكار في الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك 2024»، وقال الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»، فريد الملا: «يسعدنا الحصول على هذه الجوائز العالمية، إذ يمثل سعينا الدائم لإطلاق مجموعة شاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية أحد المكونات الرئيسة لنجاحنا».