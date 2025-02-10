65 مليار درهم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات واليابان خلال 2024

كشف وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن قيمة التجارة البينية غير النفطية بين الامارات واليابان بلغت خلال عام 2024 نحو 65 مليار درهم ( 17.7 مليار دولار) بزيادة قدرها 2.2% عن عام 2023 وبنمو 32% مقارنة بعام 2021.

وأوضح الزيودي في تصريحات صحافية ،على هامش افتتاحه اليوم فعاليات النسخة الثانية من معرض اليابان كيوتو التجاري، التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي، أن اليابان تعد تاسع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم، في حين تعد الدولة الشريك التجاري الأول لليابان في منطقة الخليج."

وأضاف أن : "الإمارات واليابان أطلقتا في نوفمبر من العام الماضي محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ومن المتوقع أن نستكمل هذه الاتفاقية قبل نهاية العام الجاري، ما سيفتح آفاقاً كبيرة ويوفر فرصاً واعدة للقطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين لبناء شراكات طويلة الأجل تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المشترك".

من جهتها قالت ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مايكو إنتربرايز، رئيسة اللجنة التنفيذية لمعرض اليابان التجاري، ماي ساكاوي، إن"معرض اليابان كيوتو التجاري في نسخته الثانية، يُشكل منصة لعرض ابتكارات الشركات اليابانية أمام قطاع الأعمال والمستثمرين في الإمارات ودول الشرق الأوسط، الفرصة لاستكشاف المشاريع التجارية والتواصل مع اللاعبين الرئيسين وقادة الصناعة والمشترين وتجار التجزئة في اليابان".

وأضافت أن "النمو الملحوظ في أعداد المشاركين في النسخة الثانية من المعرض الذين يتجاوز عددهم أكثر من 100 شركة وعلامة تجارية، يترجم أهمية السوق الإماراتي للشركات اليابانية وتطلعها لتوسيع أعمالها في المنطقة انطلاقاً من بوابة دبي ودولة الإمارات، مشيرة إلى تواجد ممثلي أكثر من 20 شركة يابانية إضافية في المعرض لاستكشاف الفرص ودارسة إمكانية المشاركة في الدورة المقبلة.

وأوضحت أن المعرض يشكل مناسبة لفتح آفاق جديدة من التعاون والشراكة بين الشركات اليابانية والإماراتية واستكشاف الفرص المتاحة في أسواق الإمارات التي يتواجد بها بالفعل أكثر من 350 شركة يابانية، وتشكل وفقاً لبيانات هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" أكبر سوق للصادرات اليابانية في الشرق الأوسط".