132 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص منهم 75 % من الشباب

بلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص في دولة الإمارات، منذ إطلاق برنامج "نافس" في سبتمبر 2021، وحتى أمس الأحد، 132 ألف مواطن ومواطنة يعملون في أكثر 28 ألف منشأة خاصة في الدولة، منهم 75 % من فئة الشباب.

وتفصيلاً، قال أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية غانم المزروعي، لـ "الإمارات اليوم" على هامش الاجتماع العربي للقيادات الشابة، الذي أقيم ضمن فعاليات اليوم التمهيدي لـ "القمة العالمية للحكومات" إنه تم إطلاق برنامج "نافس" في سبتمبر عام 2021 بتوجيهات القيادة الرشيدة بميزانية 24 مليار درهم، وكان عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 29 ألف مواطن، ووصل الآن عدد المواطنين 132 ألف مواطن منهم 75 % من فئة الشباب، ويعملون جميعهم في أكثر 28 ألف منشأة خاصة في الدولة.

وأضاف أن هناك زيادة في استقطاب الخريجين الجدد إلى سوق العمل في القطاع الخاص، وفقاً لدراسة جاذبية القطاع الخاص من مخرجات التعليم التي تم تحديثها في أغسطس 2024 إذ زادت النسبة من 17 % إلى 37 %، لافتاً إلى أن برنامج "نافس" يستهدف زيادة تلك النسبة إلى 50% بنهاية عام 2026.

وتابع: "برنامج "نافس" ليس برنامج دعم مالي، لكن هناك تطوير ورفع مهارات الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص من خلال تمكينهم في الانخراط في بعض البرامج المؤهلة للقيادة، حيث تم إطلاق برنامج "قيادات نافس" بالتعاون ومحاكاة لبرنامج قيادات حكومة دولة الإمارات، بالإضافة إلى "برنامج نافس الدولي" لإعطاء فرصة للمواطنين للاطلاع على الخبرات العالمية.

وأشار قائلاً: برنامج "نافس" يستهدف 170 ألف مواطن خلال 5 سنوات وحالياً وصلنا إلى 132 ألف مواطن، ومتفائلين أن تكون نتائجنا مع نهاية البرنامج تفوق التوقعات".