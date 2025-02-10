الذهب يواصل الارتفاع وينعش تجارة السبائك

واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها للأسبوع السابع على التوالي، مسجلة معدلات قياسية جديدة غير مسبوقة، لتحقق في نهاية الأسبوع الماضي زيادات بقيم راوحت بين 4.5 وسبعة دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما بلغ إجمالي ارتفاعات سعر غرام الذهب خلال سبعة أسابيع 32.5 درهماً.

ووصف مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، الارتفاعات المتواصلة للذهب بأنها من بين الأطول تاريخياً من حيث الارتفاعات المتتالية، وقالوا إن استمرار تسجيل معدلات قياسية غير مسبوقة عقب سبعة أسابيع من الارتفاعات المتتالية أسهم في انتعاش تجارة سبائك الذهب من قبل المتعاملين للمتاجر.

وقال مدير «شركة ريكيش لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكيش دهناك، لـ«الإمارات اليوم»: «تشهد تجارة السبائك الذهبية انتعاشاً خلال الفترة الحالية، مع تزايد إقبال عدد من المتعاملين على بيع ما بحوزتهم من سبائك إلى المتاجر، للاستفادة من مواصلة الذهب في تسجيل معدلات سعرية قياسية جديدة، خصوصاً أن تلك الزيادات تُعد من ضمن الأطول في سلسلة الارتفاعات المتتالية للذهب».

وأضاف: «أسهمت الارتفاعات الكبيرة لأسعار الذهب في بطء الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة، مع تأجيل المتعاملين لعمليات الشراء».

من جهته، قال مسؤول المبيعات في محل «ريج لتجارة الذهب والمجوهرات»، مانجي باليك: «حفزت مواصلة أسعار الذهب لارتفاعاتها للأسبوع السابع على التوالي، على انتعاش تجارة السبائك في الأسواق المحلية، إذ ارتفعت معدلات إقبال المتعاملين على بيعها للاستفادة من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار»، متفقاً على أن «المشغولات الذهبية شهدت إقبالاً محدوداً للغاية من قبل المتعاملين، وتركزت النسبة الكبرى لدى السياح».

في السياق نفسه، اعتبر مدير محل «ماشو للذهب والمجوهرات»، راج باهي، أن «ارتفاع أسعار الذهب وبمعدلات قياسية جديدة، يأتي ضمن سلسة تُعد من بين الأطول تاريخياً من حيث الارتفاعات المتتالية، ما أنعش تجارة إعادة بيع السبائك للمتاجر، مقابل محدودية الطلب على المشغولات الجديدة، وتركز المبيعات على الأفواج السياحية».

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، في نهاية الأسبوع الماضي، 345.75 درهماً بارتفاع قيمته ستة دراهم، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 321.75 درهماً بزيادة قدرها سبعة دراهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 308 دراهم بارتفاع بلغ 4.5 دراهم، وسعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 264.5 درهماً بزيادة بلغت 4.5 دراهم.