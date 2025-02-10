معرضا «صيانة الطائرات» و«التصميم الداخلي» ينطلقان في دبي اليوم

تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، فعاليات الدورة الأكبر على الإطلاق من «معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات»، و«معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات 2025».

وتجمع الفعالية التي تستمر يومَي 10 و11 فبراير، أكثر من 260 جهة عارضة، وما يزيد على 100 شركة خطوط جوية، وأكثر من 60 جهة مشترية ضمن برنامج المشترين الحصري، إضافة إلى أكثر من 50 متحدثاً من قادة القطاع.

وتتيح الفعالية فرصة الحضور مجاناً للمسجلين مسبقاً، كما توفر منصة مثالية للتواصل مع القادة الإقليميين.

وتركز جلسات «معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات» على التكنولوجيا المتطورة لمقصورات الطائرات، والذكاء الاصطناعي، ومنصات الترفيه والتواصل على متن الرحلات الجوية، وتدعيم المقصورات، إضافة إلى نقاشات حول الاستدامة والشؤون الجيوسياسية، فيما يضم «معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات»، مجموعة من العارضين الذين يمثّلون جميع مستويات سلسلة التوريد، بمن فيهم مزوّدو خدمات الصيانة، ومصنّعو هياكل الطائرات والمحركات، وموزّعو قطع الطائرات، ومزوّدو خدمات سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية.

ومن المتوقع حضور أكثر من 7000 زائر من مختلف أنحاء العالم لحضور الفعاليتين.