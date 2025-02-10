«ديوا» تعتمد المتر المكعب وحدةً لقياس حجم استهلاك المياه

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بدء استخدام وحدة المتر المكعب بدلاً من «الغالون الإمبريالي» لقياس حجم استهلاك المياه، وذلك بدءاً من دورة الفوترة لشهر مارس 2025.

وأفادت الهيئة، في بيان لها، بأن ذلك يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 85 لسنة 2023، وامتثالاً للقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2024 الصادر عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بشأن إلغاء العمل بوحدة الـ«غالون» في عدادات المياه في الدولة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نحرص دائماً على الامتثال للمتطلبات التنظيمية المحلية والعالمية، لضمان مواكبة خدماتنا لأعلى معايير الجودة والكفاء والاعتمادية والتوافرية».

وأضاف: «يشكل اعتماد المتر المكعّب وحدة قياس موحدة ومعترفاً بها عالمياً بدلاً من الغالون الإمبريالي، خطوة مهمة نحو تعزيز المواءمة مع أفضل الممارسات العالمية، حيث سيسهم هذا التغيير في تسهيل المقارنات المعيارية بين القطاعات المختلفة، ودعم جهودنا في تقديم خدمات عالمية المستوى، وتعزيز ريادة الهيئة في الابتكار والاستدامة، بما يصب في مصلحة المتعاملين وجميع المعنيين».

يشار إلى أن العدادات الذكية الحالية التي تم تركيبها لدى المتعاملين متوافقة بالفعل مع نظام القياس بالمتر المكعب، ولن تكون هناك حاجة لتغيير عدادات المتعاملين، وذكرت الهيئة أنه وفي إطار حرصها على اعتماد التغيير بسهولة وسلاسة، فإنها ستبدأ بتضمين كلتا الوحدتين (المتر المكعب والغالون) في فواتير المياه ولوحة البيانات الخاصة بالمتعاملين، تمهيداً لاعتماد الوحدة الجديدة بشكل نهائي بدءاً من دورة الفوترة لشهر مارس 2025، كما سيتم إخطار المتعاملين بالتغيير الجديد عبر قنوات التواصل الرسمية.

• العدادات الذكية الحالية لدى المتعاملين متوافقة مع نظام القياس بالمتر المكعب.

