من دبي إلى أوساكا.. الإمارات تلهم العالم بتجربتها الفريدة في إكسبو

أكد إيشيغي هيرويوكي الأمين العام لمعرض اليابان الدولي إكسبو أوساكا 2025، أن معرض إكسبو 2020 دبي سيكون له دور كبير في إنجاح إكسبو أوساكا، من خلال الخبرات المستفادة والتنظيم المتميز الذي أبهر العالم.

وقال إيشيغي هيرويوكي، في تصريح لمراسل وكالة أنباء الإمارات "وام" في اليابان، إن جناح دولة الإمارات في المعرض سوف يكون من بين الأجنحة المتميزة التي تعكس التقدم الذي حققته الدولة في استقطاب الإعجاب العالمي في مثل هذه المعارض.

ومن المقرر أن يقام إكسبو أوساكا 2025، الذي يستمر ستة أشهر من 13 أبريل حتى 13 أكتوبر 2025، في جزيرة يوميشيما الاصطناعية، تحت شعار "ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات".

وأشاد إيشيغي بالتنظيم المتميز لمعرض إكسبو 2020 دبي، مؤكدا أنهم تعلموا الكثير من تجربة دبي على مختلف المستويات، كما أعرب عن تقديره لمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي استضافت إكسبو 2022، والمملكة العربية السعودية، التي ستستضيف إكسبو 2030، في إكسبو أوساكا الذي سوف يركز على ثلاثة محاور فرعية، هي "ضمان استدامة الحياة"، و"تحسين الحياة"، و"تعزيز الحياة عبر التواصل".

وكشف عن أن "إكسبو أوساكا 2025" يتضمن أكبر الإنشاءات الخشبية في العالم، وهي الحلقة الكبرى التي يصل طول محيطها إلى كيلومترين تحيط بأجنحة المعرض، ويتحول سطحها إلى ممشى يمنح إطلالة خلابة على مدينة أوساكا وخليجها، مشيرا إلى أن الحدث سيشهد الاحتفال بأكثر من 150 يوما وطنيا وخاصا ليوفر فرصة للتعرف على تاريخ الدول المشاركة والاستمتاع برحلة حول العالم دون جواز سفر.

وأشار إيشيغي إلى أن 158 دولة ومنطقة وتسع منظمات دولية قد أعلنت مشاركتها في المعرض حتى الآن، مؤكدا أن أعمال البناء تتقدم بشكل مطرد، فيما تقدم أكثر من 50 ألف متطوع معظمهم من الشباب للمشاركة في تنظيم الحدث.

ولفت إلى أن عدد الدول العربية المشاركة في معرض أوساكا قد ازداد من سبع دول في المعرض السابق في اليابان عام 1970 إلى 11 دولة في إكسبو أوساكا 2025، معتبرا ذلك مؤشرا على الاهتمام المتزايد من المنطقة العربية.

واعتبر إيشيغي أن معرض إكسبو يمثل فرصة للدول من أجل تعزيز دبلوماسيتها الاقتصادية، كما تجلى ذلك في إكسبو 2020 دبي، الذي شهد حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و81 من قادة الدول.