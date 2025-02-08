«إكسبو دبي» توقّع شراكة لتعزيز التنمية المستدامة

وقّعت «مدينة إكسبو دبي»، اتفاقية شراكة مع منظمتين كوريتين، هما رابطة التجارة الدولية الكورية، وهي أكبر منظمة أعمال في كوريا تضم أكثر من 73 ألف عضو، ومركز التعاون الكوري لتقنية المعلومات الذي يقدّم الدعم للشركات التقنية الناشئة في كوريا.

وتهدف الشراكة التي وقعت على هامش منتدى مدن المستقبل الذي تنظمه «مدنية إكسبو دبي»، إلى تعزيز التنمية الحضرية المستدامة عبر دعم الابتكار وريادة الأعمال والتعاون الدولي. وستعمل على دعم تبادل المعرفة والحلول التي توظف التقنية للتعامل مع تحديات التنمية الحضرية، عبر إتاحة الفرصة للشركات الناشئة للوصول إلى المنطقة الحرة الاقتصادية الحيوية في «مدينة إكسبو دبي» ومختبرها الحضري.