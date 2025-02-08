أحمد بن سعيد: دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للطيران

تفقد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لشركة «فلاي دبي»، أمس، سير العمل في مركز «فلاي دبي» لتدريب الطيارين، المتوقع افتتاحه خلال الأسابيع المقبلة.

وأفادت «فلاي دبي» في بيان، بأن سموه، قام بجولة في المركز، حيث اطلع على جهاز محاكاة الطيران الكامل (FFS) ومرافق التدريب.

كما تضمنت الجولة زيارة لغرف الإحاطة والفصول الدراسية، وغرف التدريب عالية التقنية، القائمة على التكنولوجيا، إضافة إلى الاطلاع أجهزة محاكاة الطيران الكامل من طراز «بوينغ 737».

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «يسعدني أن أرى مركز (فلاي دبي) الجديد لتدريب الطيارين، أصبح حقيقة واقعية اليوم، حيث يعد مركز تدريب الطيارين جزءاً حيوياً من استراتيجية نمو (فلاي دبي)، ويعكس التزامها الثابت بالابتكار والكفاءة التشغيلية والتميز».

وأضاف سموه: «سيسهم هذا الاستثمار في قدراتنا الداخلية بتعزيز الكفاءة التشغيلية والكلفة، ودعم الطموحات المستقبلية، مع استمرار الناقلة في تنمية وحدات وبرامج تدريب الطيارين، لتعزيز مكانة دبي محوراً عالمياً للطيران».

وفي تدوينة نشرها سموه على حسابه في منصة «إكس»، أمس، أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد، أن «دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في قطاع الطيران، بما يعزز دورها المحوري على الساحة الدولية».

وتبلغ كلفة مركز تدريب الطيارين ومحاكاة الطيران الكامل الجديد، ملايين الدولارات، ويمتد على مساحة تصل إلى 38 ألف قدم مربعة، ويوفر أكثر من 43 ألف ساعة تدريب سنوياً، كما تم تركيب جهازي محاكاة الطيران، فيما من المقرر إضافة جهازين آخرين إلى المنشأة قبل نهاية عام 2026، إضافة إلى جهازين آخرين لتدريب الطيارين.

ويضم المرفق الجديد ست حظائر طيران تشبيهي لتلبية احتياجات التدريب للناقلة وأسطولها المتنامي.

يشار إلى أن التصميم المعماري للمبنى يوفر مرونة أكبر للتوسع في المستقبل.