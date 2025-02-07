تصرفات عقارات دبي تسجل 15.63 مليارات درهم بأول 5 أيام من فبراير

سجلت التصرفات العقارية بدبي - في نهاية أول خمسة أيام من تعاملات شهر فبراير 2025- أكثر من 15.63 مليارات درهم، تضمنت مبيعات بقيمة جاوزت 11.41 مليار درهم بعد تنفيذ 3800 صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى مؤشرات منصة «دبي ريست» الرقمية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تصدّر «وادي الصفا 5»، المناطق من حيث المبيعات العقارية في تلك الفترة من الشهر الجاري بقيمة 890.56 مليون درهم، نتجت عن تنفيذ 252 صفقة، تليها منطقة «اليفرة 1» بنحو 801.90 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 165 صفقة، ثم منطقة «ند الشبا الأولى» بنحو 779.34 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 87 صفقة.

وبحسب البيانات، فإن إجمالي قيمة الرهن العقاري، خلال تلك الفترة، جاوز 3.72 مليار درهم، بعد تنفيذ 680 إجراء، فيما بلغ إجمالي قيمة الهبات العقارية نحو 502.26 مليون درهم بعد تنفيذ 123 معاملة.

وكانت مبيعات عقارات دبي بلغت شهر يناير الماضي الشهر الأول من العام الجاري نحو ما يقارب 44 مليار درهم، نتجت عن 14060 صفقة، بنمو 24.3% و 24.5% من حيث القيمة والعدد، مقارنة بنفس الشهر من 2024، الذي سجل 35.4 مليار درهم من خلال 11283 صفقة.

ومن المتوقع أن تواصل السوق العقارية تسجيل مستويات استثنائية خلال الأشهر القادمة من 2025 مع استمرار الزخم القوي، وذلك بفضل طلب قوي على جميع الفئات العقارية المختلفة.

يذكر أن قطاع العقارات في دبي سجل طفرة غير مسبوقة العام الماضي 2024 وسط تزايد الطلب على مختلف أنواع العقارات السكنية والتجارية، ما يؤكد تنامي جاذبية دبي المتواصلة، وجهة استثمارية عالمية.