17.1 مليار درهم صافي أرباح «أبوظبي الأول» خلال 2024

أعلن بنك أبوظبي الأول، أمس، عن نتائجه المالية لعام 2024، حيث ارتفع صافي أرباح المجموعة إلى 17.1 مليار درهم بزيادة قدرها 4%، مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغت الإيرادات 31.6 مليار درهم، بنمو نسبته 15%، وسجل صافي الأرباح، قبل احتساب الضريبة، نمواً بنسبة 13%، إذ بلغ 19.9 مليار درهم.

وذكر البنك أنه خلال الربع الرابع من 2024 ارتفع صافي الأرباح بنسبة 4%، مقارنة مع العام الماضي، ليبلغ 4.2 مليارات درهم، في حين حققت الإيرادات نمواً بنسبة 11% مقارنة مع الربع الرابع من عام 2023، حيث بلغت 7.7 مليارات درهم.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 75 فلساً للسهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بإجمالي توزيعات قيمتها 8.3 مليارات درهم، ما يعادل 51% من صافي أرباح المجموعة المتاح للتوزيع، ويخضع توزيع الأرباح النقدية إلى موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية، المقرر في 11 مارس 2025. وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 4% مقارنة مع العام الماضي، ليصل إلى 1.21 تريليون درهم، بالتزامن مع نمو القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي بنسبة 9% لتصل إلى 529 مليار درهم، في ما حققت ودائع المتعاملين ارتفاعاً بنسبة 3% لتصل إلى 782 مليار درهم.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول: «يأتي أداء بنك أبوظبي الأول في عام 2024 تتويجاً لمسيرة أعوام متتالية من النمو في حجم الأعمال وزيادة الربحية، ويعكس نجاح استراتيجية المجموعة في ترسيخ مكانة البنك بصفته البنك العالمي لدولة الإمارات».

وأضاف سموه: «بفضل النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة والإنجازات الاستراتيجية التي تضمنت تعزيز العلاقات وتنميتها في الأسواق الاقتصادية الرئيسة، حقق البنك نتائج قوية في العام الماضي، مدعوماً بزيادة حجم الأعمال وتوسيع القطاعات وتوفير الخدمات المبتكرة، الأمر الذي عزز مكانة الدولة كمركز رئيس للمال والأعمال وجسّد في الوقت ذاته رؤية القيادة الرشيدة التي تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال عالمية ومتكاملة».

وتابع سموه: «سيواصل بنك أبوظبي الأول التزامه بتحقيق قيمة مستدامة لمساهميه، إذ يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 75 فلساً للسهم الواحد بإجمالي 8.3 مليارات درهم لعام 2024».

وقال: «بالنظر إلى المستقبل، سيبقى البنك من المرتكزات الرئيسة الداعمة لتحقيق الرؤى الوطنية المستقبلية التي تركز على الابتكار، والنمو المستدام، وربط الاقتصادات المحلية والإقليمية والدولية ضمن منظومة مالية عالمية بامتياز».

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني: «حققت المجموعة نتائج قوية خلال عام 2024، نتيجة مواصلتنا تقديم قيمة أفضل لعملائنا، وتطبيقنا لاستراتيجيتنا الهادفة إلى ترسيخ مكانتنا كبنك عالمي لدولة الإمارات».