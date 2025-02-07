18.4 مليار درهم أرباح «أدنوك للغاز» في 2024

أعلنت شركة «أدنوك للغاز بي إل سي»، أمس، عن تسجيل أرباح قياسية للعام المالي 2024، بقيمة 18.4 مليار درهم، وتحقيق أعلى نتائج ربع سنوية للشركة منذ الطرح العام الأولي، حيث بلغت خمسة مليارات درهم.

وقالت الرئيس التنفيذي للشركة، فاطمة النعيمي، إن النتائج المالية في الربع الرابع من عام 2024 تؤكد قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو التي تستهدف عبرها زيادة الأرباح، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لأكثر من 40% بحلول عام 2029.

وأضافت أن تطور «أدنوك للغاز» لتصبح واحدة من أكبر الشركات المدرجة من حيث الإيرادات في الدولة، دليل على التزامها بخلق قيمة طويلة الأمد ومستدامة لمساهميها من خلال الاستثمار في مشروعات النمو لتلبية الطلب المتزايد محلياً وعالمياً على الغاز منخفض الانبعاثات، وغاز البترول المسال، والغاز الطبيعي المسال، باعتبارها موارد طاقة رئيسة تدعم النقلة النوعية في قطاع الطاقة.

وجاء الأداء المالي القوي للشركة، بفضل ازدياد الطلب على الغاز في السوق المحلية، المدفوع بارتفاع حجم المبيعات، وتحسن الأسعار.