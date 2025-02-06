تصرفات عقارات دبي تسجل 3.49 مليار درهم برابع تعاملات الأسبوع

سجلت التصرفات العقارية بدبي - في نهاية تعاملات اليوم الخميس، رابع تعاملات الأسبوع الجاري - أكثر من 3.49 مليار درهم، تضمنت مبيعات بقيمة جاوزت 2.89 مليار درهم بعد تنفيذ 1025 صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى مؤشرات منصة «دبي ريست» الرقمية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تصدّر «اليفرة 1»، المناطق من حيث المبيعات العقارية بقيمة 232.71 مليون درهم، نتجت عن تنفيذ 49 صفقة، تليها منطقة «الخليج التجاري» بنحو 208.73 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 76 صفقة، ثم منطقة «وادي الصفا 5» بنحو 202.76 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 62 صفقة.

وبحسب البيانات، فإن إجمالي قيمة الرهن العقاري، الخميس، جاوز 533.21 مليون درهم، بعد تنفيذ 147 إجراء، فيما بلغ إجمالي قيمة الهبات العقارية نحو 69.80 مليون درهم بعد تنفيذ 26 معاملة.

وسجل السوق العقاري في دبي اليوم الخميس صفقة بيع لشقة سكنية على الخارطة تقع في منطقة جميرا الثانية ضمن مشروع "ذا رينغز" بقيمة 116 مليون درهم وتمتد على مساحة 17136.15 قدماً مربعة أي ما يعادل 6769 درهما للقدم المربعة الواحدة.

وكانت مبيعات عقارات دبي بلغت شهر يناير الماضي الشهر الأول من العام الجاري نحو ما يقارب 44 مليار درهم، نتجت عن 14060 صفقة، بنمو 24.3% و 24.5% من حيث القيمة والعدد، مقارنة بنفس الشهر من 2024، الذي سجل 35.4 مليار درهم من خلال 11283 صفقة.