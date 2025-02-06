محمد بن راشد: تجار دبي بكافة قطاعاتهم وتخصصاتهم هم نبض التنمية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تجار دبي بكافة قطاعاتهم وتخصصاتهم هم نبض التنمية في الإمارة.

جاء ذلك خلال إعلان سموه عن اعتماد تشكيل مجالس الإدارات في التجديد الأول للهياكل المستحدثة لغرفة تجارة دبي، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وغرفة دبي العالمية.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "قبل 3 أعوام أعدنا هيكلة غرفة التجارة في دبي لثلاث غرف .. غرفة تجارة دبي .. وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي .. وغرفة دبي العالمية .. وبحمدالله حققت الهيكلة الجديدة نجاحات متميزة ..".

وتابع سموه قائلا: "واليوم اعتمدنا تشكيل مجالس الإدارات في التجديد الأول للهياكل المستحدثة..".

وأكد سموه :"تجار دبي بكافة قطاعاتهم وتخصصاتهم هم نبض التنمية في دبي .. وهم مقياس نجاح سياساتها الاقتصادية وطموحاتها العالمية" .

وأضاف سموه قائلا :" كل التوفيق للفريق في مهام عملهم في خدمة ودعم كافة رجال الأعمال في دبي" .