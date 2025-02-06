مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات في مجال مواجهة الجرائم المالية

وقّع المصرف المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي، أمس، مذكرة تفاهم لترسيخ علاقات الشراكة والتعاون وتبادل المعلومات في مجال مواجهة الجرائم المالية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين، ويُسهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي في الدولة، وترسيخ مكانتها الريادية عالمياً، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات المشتركة، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والمعاير الدولية في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومتابعة الموضوعات المتعلقة بدولة الإمارات في إطار مجموعة العمل المالي «فاتف»، ومواجهة التحديات واقتراح الحلول التي تدعم المبادرات الوطنية، وشهد توقيع المذكرة محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، حيث وقعتها مساعد محافظ المصرف المركزي - قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، فاطمة الجابري، والرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، فيصل يوسف بن سليطين، بحضور مساعدي المحافظ وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.