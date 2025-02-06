فنادق في دبي تستعد لـ «رمضان» بعروض وباقات مبكّرة

طرحت فنادق في دبي عروضاً مبكرة على أسعار الغرف الفندقية، ووجبات الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المقبل، وذلك في إطار سعيها لتسجيل حجوزات مبكرة.

وقال مسؤولان في قطاعَي الفنادق والسياحة والسفر إنه بناءً على مؤشر الحجوزات، ستسجل الفنادق أداءً قياسياً خلال شهر رمضان المبارك، الذي يتزامن مع موسم السياحة الشتوية في دبي، وأكدا أن معدلات الإشغال خلال شهر رمضان ستكون قوية، جراء الطلب المرتفع، خصوصاً من السياحة الدولية.

عروض مبكرة

وتفصيلاً، طرحت فنادق في دبي عروضاً مبكرة على أسعار الغرف الفندقية، ووجبات الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المقبل، وذلك في إطار سعيها لتسجيل حجوزات مبكرة، ورفع معدلات الإقبال للفترة من الأول من مارس 2025 إلى 30 من الشهر ذاته.

وتستهدف العروض العائلات والأفراد، فضلاً عن الحجوزات الخاصة بالشركات، وتشمل كلاً من الفنادق الفاخرة والمتوسطة.

وقدمت مجموعات فندقية في دبي خصومات حصرية تراوح بين 20 و35% لحجز الغرف الفندقية للإقامة لمدة ليلتين أو أكثر، فيما قدمت فنادق أخرى عرضاً يتضمن منح ليلة فندقية مجاناً مقابل حجز ثلاث ليالٍ خلال شهر رمضان.

كما طرحت مجموعات فندقية باقات شاملة تستهدف العائلات، وتتضمن الإقامة الفندقية، ووجبات السحور والإفطار، فضلاً عن أنشطة مخصصة للأطفال، وتذاكر لدخول مرافق ترفيهية في دبي، أو خصومات على هذه التذاكر، فيما شملت عروض أخرى وجبات مجانية للأطفال.

وتتيح عروض أخرى الحصول على قسائم هدايا أو تسوق، مقابل إنفاق مبلغ محدد على الغرف الفندقية أو حجوزات المطاعم، فيما يتيح بعض الفنادق إمكانية تسجيل «الوصول المبكر»، و«المغادرة المتأخرة» عند الطلب، بحسب التوافر، إضافة إلى خصومات على مطاعم فندقية محددة، كما وفرت فنادق وسائل نقل إلى مراكز التسوق الرئيسة أو نقاط الجذب السياحي في دبي.

كما يتيح معظم الفنادق خصومات على وجبات الإفطار والسحور بالنسبة لحجوزات المجموعات التي يزيد عدد أفرادها على ستة أشخاص أو أكثر، في وقت توفر فيه المطاعم الفندقية قوائم طعام متنوعة إلى جانب البوفيه الرئيس.

طلب قوي

وقال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا، لـ«الإمارات اليوم»: «مستويات الطلب على السوق الفندقية في دبي قوية جداً، وبناء على مؤشر الحجوزات، ستسجل الفنادق أداءً قياسياً خلال شهر رمضان المبارك، الذي يتزامن مع موسم السياحة الشتوية في دبي»، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من العروض التي طرحتها الفنادق يشتمل على وجبات إفطار وسحور، في إطار سعي الفنادق إلى تسجيل حجوزات مبكرة.

ولفت العوا إلى أن جزءاً من العروض استهدف أسعار الغرف الفندقية لسكان الدولة، من خلال توفير خصم على أفضل سعر متاح، أو خصومات أكبر عند حجز ليلتين أو أكثر، مشيراً إلى أن أسعار الغرف الفندقية خلال شهر رمضان في المستويات المعتادة للموسم أو أقل بقليل.

وأكد أن «معدلات الإشغال خلال شهر رمضان ستكون قوية، جراء الطلب المرتفع، خصوصاً من السياحة الدولية».

وذكر أن «بعض الفنادق يقدم عروضاً تشمل إقامة ليالٍ عدة، مع الحصول على مزايا إضافية، مثل خدمة النقل المجانية من المطار وإليه، أو الدخول المجاني إلى بعض الأنشطة الترفيهية»، لافتاً إلى أن بعض الفنادق يوفر عروضاً للمجموعات العائلية، تشمل خصومات إضافية على الأسعار، مع تقديم خدمات خاصة للأطفال.

خصومات وباقات

في سياق متصل، قال المدير العام لـ«شركة العوضي للسفريات»، أمين العوضي: «مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تستعد الفنادق في دبي لاستقبال هذا الشهر بتقديم عروض على أسعار الغرف والمطاعم، من خلال خصومات وباقات خاصة تتضمن وجبات إفطار وسحور، إضافة إلى مزايا أخرى»، مشيراً إلى أن «الجزء الأكبر من العروض يتركز في المطاعم الفندقية».

وأضاف: «بعض العروض التي تشمل أسعار الغرف تتضمن خصومات على الأسعار المتاحة، كما يقدم بعض الفنادق باقات خاصة للإقامة في الفندق ووجبات الإفطار والسحور»، مشيراً إلى أن الطلب العالي على السياحة في دبي خلال هذه الفترة من السنة أسهم في تراجع نسبة العروض على أماكن الإقامة، حيث ترتفع وتيرة تدفق السياح الدوليين.

وشدد العوضي على أهمية الحجز المبكر لأماكن الإقامة، والتحقق من المزايا التي تقدمها الفنادق، مثل وجبات الإفطار والسحور والمرافق الترفيهية، والإقامة، لافتاً إلى أن الباقات المخصصة للعائلات تعد من أبرز العروض التي تقدمها فنادق دبي خلال شهر رمضان.

وقال إن «الطلب السياحي على دبي يشهد أداءً قوياً بدعم من السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال والمؤتمرات خلال بداية العام الجديد».

. خصومات حصرية تراوح بين 20 و35%، لحجز الإقامة لليلتين أو أكثر.

. مؤشر الحجوزات يظهر أداءً قياسياً متوقعاً خلال شهر رمضان المبارك.