%45 ارتفاعاً في أرباح «دبي لصناعات الطيران» قبل الضرائب خلال 2024

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة العالمية المتخصصة في خدمات الطيران، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مؤكدة ارتفاع الإيرادات بنسبة 9%، وزيادة أرباحها قبل الضرائب بنسبة 45%، وأظهرت نتائج الأعمال والعمليات للشركة وصول عدد الطائرات المستحوَذ عليها إلى 83 طائرة (30 طائرة منها مملوكة، و53 طائرة مدارة).

وبلغ عدد الطائرات المبيعة 68 طائرة (19 منها مملوكة، و49 طائرة مدارة)، فيما بلغ عدد اتفاقات التأجير والتمديدات والتعديلات الموقعة 233 اتفاقية، بينها اتفاقات تأجير طويلة الأمد لـ17 طائرة «بوينغ 737 ماكس»، مع الخطوط الجوية التركية، و«إيستار جيت»، وخطوط هاينان الجوية.

وكشفت «دبي لصناعات الطيران» رفع تصنيفها من وكالة «فيتش» إلى «BBB»، ومن وكالة «موديز» إلى «Baa2».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: «شهدنا في 2024 أداء مميزاً حيث اتخذت الشركة خطوات مهمة من خلال استحواذها على 83 طائرة مملوكة ومدارة، ما أدى إلى رفع الإيرادات بنسبة 9%، وزيادة الأرباح قبل الضرائب بنسبة 45%».

وأضاف: «مكننا هذا من تحقيق نتائج قوية في هامش الربح قبل الضريبة والعائد على حقوق الملكية، وتعد ميزانيتنا العمومية اليوم أقوى من أي وقت مضى، ولاتزال مقاييسنا لكفاية رأس المال والسيولة والتمويل ضمن النطاقات المحددة، وهو ما انعكس في إجراءات التصنيف التي اتخذتها وكالتا (موديز) و(فيتش) خلال العام».

وتابع: «لانزال نشهد طلباً قوياً على الطائرات من عملائنا من شركات الطيران، فبنهاية عام 2024، كانت جميع طائراتنا إما مؤجرة ضمن اتفاقات تأجير طويلة الأجل، أو في المراحل الأخيرة من المفاوضات مع عدد من شركات طيران، كما يتضمن سجل الطلبات لدينا التزامات بعقود إيجار طويلة الأجل لعملائنا من شركات الطيران حتى منتصف 2026».

وقال تارابور: «حقق قسم الهندسة في الشركة نتائج قياسية، إذ ارتفعت إيراداته السنوية بنسبة 33% إلى 186.4 مليون دولار، في حين ازدادت أرباحه بنسبة 94% إلى 43.2 مليون دولار، ومع إضافة حظيرة طائرات حديثة تضم خمسة خطوط جديدة في منشأتنا في العاصمة الأردنية عمان، فإننا نتوقع أن تزداد قدرتنا على استقبال الطائرات بنحو 30%، ما يعزز مكانة (جورامكو) كواحدة من الشركات الرائدة في مجال صيانة وتصليح وتجديد هياكل الطائرات في المنطقة».