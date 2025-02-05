«دبي المالي» يحقق 4.84 مليارات درهم مكاسب في جلستين   

عزّز سوق دبي المالي مكاسبه في أول جلستين من الأسبوع الجاري، حيث ربح رأسماله السوقي نحو 4.84 مليارات درهم، مع تركز نشاط المتعاملين على الأسهم القيادية في قطاعَي العقار والبنوك.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من نحو 903.139 مليارات درهم، في جلسة الجمعة الماضي، إلى نحو 907.978 مليارات درهم بنهاية جلسة أمس، التي استقطب خلالها السوق سيولة ناهزت 650.572 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي، أمس، مرتفعاً بنسبة 0.7% عند مستوى 5219.08 نقطة، ليستقر مجدداً عند أعلى مستوياته في أكثر من 10 سنوات.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق، مستقطباً سيولة بنحو 205.148 ملايين درهم، ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.74% عند 13.55 درهماً، تلاه سهم «إعمار للتطوير» بسيولة بلغت 106.02 ملايين درهم، وأقفل مرتفعاً بنسبة 0.77% عند 13.05 درهماً، ثم سهم «الإمارات دبي الوطني» الذي جذب سيولة بـ60.52 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.73% عند 20.8 درهماً.

وبلغت قيمة «مشتريات» الأجانب من الأسهم في سوق دبي نحو 336.991 مليون درهم، مقابل «مبيعات» بقيمة 262.01 مليون درهم، لتكون المحصلة «شراء» بقيمة 74.981 مليون درهم، فيما بلغت قيمة مشتريات المؤسسات 420.81 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 412.813 مليون درهم، لتكون المحصلة «شراء» بنحو 7.997 ملايين درهم.

وبلغت محصلة تعاملات المستثمرين المواطنين بيعاً بنحو 74.982 مليون درهم، بعد مشتريات بقيمة 298.166 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 373.148 مليون درهم.

كما اتجه الأفراد للبيع بقيمة بلغت نحو 222.345 مليون درهم، مقابل مشتريات بلغت قيمتها 214.348 مليون درهم، ليبلغ صافي الاستثمار الفردي بيعاً بنحو 7.997 ملايين درهم.