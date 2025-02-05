4.55 مليارات درهم أرباح «بروج» في 2024

سجلت شركة «بروج بي إل سي» ارتفاعاً بنسبة 24% على أساس سنوي في صافي أرباحها للعام 2024، ليصل إلى 4.55 مليارات درهم، مدعوماً بأحجام إنتاج ومبيعات قياسية.

كما ارتفعت أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% على أساس سنوي، لتصل إلى 9.1 مليارات درهم، مدفوعة بارتفاع الإيرادات السنوية بنسبة 4% إلى 22.13 مليار درهم.

وسجلت الشركة، من خلال أدائها التشغيلي، إنتاجاً قياسياً بلغ 5.2 ملايين طن، مدفوعاً بمعدلات استخدام استثنائية لـ«البولي إيثيلين» بلغت 110%، و98% لـ«البولي بروبيلين»، فيما وصلت أحجام مبيعات الشركة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، وهو 5.3 ملايين طن، مدعومةً بالمكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها في الأسواق عالية النمو.