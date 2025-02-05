«تدرا» تدعم تحويل الأفكار الفائزة في «هاكاثون الإمارات» إلى مشروعات ناشئة

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) بأن محاور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتصفير البيروقراطية والاستدامة الرقمية ومرونة الأمن السيبراني، ستكون من أبرز محاور تحفيز الابتكار ضمن فعاليات النسخة الثامنة من «هاكاثون الإمارات» للعام الجاري، التي انطلقت، أمس، تحت شعار «تحديات اليوم.. حلول الغد».

وقالت مديرة مشروع «هاكاثون الإمارات» في الهيئة، أمل إسماعيل، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش لقاء صحافي، أمس، إن الهيئة، تعمل على دعم تحويل الأفكار المبتكرة الفائزة في الـ«هاكاثون» إلى مشروعات ناشئة، من خلال اتفاقات مع حاضنات الأعمال في مختلف أنحاء الإمارات، ليتم تطوير الأفكار لمشروعات صالحة للتطبيق العملي في الأسواق المحلية، وبما يدعم نمو المشروعات الناشئة القائمة على الابتكار.

وأضافت أن «هاكاثون» هذا العام يدعو المبتكرين من جميع القطاعات في مختلف أنحاء الإمارات إلى التعاون في تطوير حلول تكنولوجية للتحديات الأكثر إلحاحاً في الدولة، عبر مشروعات تقنية مبتكرة تواكب توجهات دعم الابتكار في الدولة.

وأوضحت إسماعيل أن «الهاكاثون» يركز على ابتكار حلول متطورة قابلة للتكيف لمعالجة التطور السريع للتقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، والدردشة «الروبوتية»، وإنترنت الأشياء، والـ«بلوك تشين»، وتقنيات الأمن السيبراني، والحوسبة الكمية، والبيانات الضخمة وتحليل البيانات، وغيرها من التقنيات الشائعة.

وتابعت أنه فضلاً عن ذلك، يهدف «الهاكاثون» إلى تسخير البيانات المفتوحة المتاحة عبر الجهات الحكومية لتطوير حلول مؤثرة تسهم في تنمية المجتمع، وتتماشى مع رؤية دولة الإمارات للابتكار والتحول الرقمي، بمشاركة فاعلة من جميع شرائح المجتمع.

وأشارت إلى أن النسخة الثامنة من «هاكاثون الإمارات» تقام على مدار ثلاثة أشهر، ما بين فبراير وأبريل، لجميع المشاركين على مستوى الدولة.

وبيّنت إسماعيل أن كل «هاكاثون» يبدأ بحفل إطلاق تحضره جميع الجهات الحكومية والأكاديمية والخاصة المشاركة، فيما يتم تدريب المشاركين على كيفية مزج البيانات معاً، وتحليلها للخروج بأنماط تساعد على بلورة أفكار وحلول ابتكارية طوال الفترة، كما يقوم فريق الخبراء بتوعية المشاركين حول ماهية «الهاكاثون»، وكيفية العمل ضمن فرق لتطوير الأفكار والتعامل مع البيانات، لافتة إلى أنه سيتم عقد منتدى الابتكار وحفل التكريم يوم 21 أبريل للإعلان عن الفائزين هذا العام، يليه بعد ذلك برنامج الدعم المكثف للفائزين لمدة أسبوع.