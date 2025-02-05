«دناتا» تستثمر 3 ملايين دولار في محطة بأورلاندو

كشفت شركة «دناتا» عن محطة فائقة التطور في مطار أورلاندو الدولي، تستخدم أحدث التقنيات في عملياتها، وذكرت «دناتا»، في بيان، أمس، أن هذه المبادرة تضمنت استثمارات بقيمة ثلاثة ملايين دولار لشراء أسطول كامل من معدات الدعم الأرضي الكهربائية، إلى جانب مجموعة من معدات خدمات الركاب المتقدمة، والاتصالات عن بُعد، وإدارة الموارد، والتدريب الافتراضي، وأنظمة مكافحة الاصطدام، وسيوجِد المشروع الجديد 50 وظيفة جديدة مباشرة مع «دناتا» في أورلاندو، في ظل خطط التوسع. وتشمل قائمة شركاء «دناتا» في هذا المشروع مجموعة «لوفتهانزا»، و«أوشكوش»، و«إيفيتادو تكنولوجيز» و«أفيار»، حيث أسهم كل منها في الإطلاق الناجح للمحطة.