7 مشروعات سكنية مستدامة من ريبورتاج في مدينة مصدر

أكدت مجموعة ريبورتاج العقارية، تركيزها على تطوير المشاريع العقارية المستدامة، التي تضم أحدث الابتكارات والخدمات والتقنيات الذكية،

وذلك في إطار التزامها بتبني ممارسات بيئية أكثر استدامة، بما يتماشى مع جهود الدولة في تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز دور القطاع العقاري في خفض الانبعاثات الكربونية.

وفي مدينة مصدر بأبوظبي، التي تعد من المجمعات العمرانية الأكثر استدامة على مستوى العالم، تباشر "ريبورتاج العقارية" تطوير 7 مشاريع رائدة توفر نحو 2900 وحدة سكنية، حيث تم إنجاز وتسليم 4 مشاريع، وهي "الواحة رزيدنس 1" ويوفر 612 شقة، و"الواحة رزيدنس 2" ويضم نحو 304 وحدات سكنية، فضلا عن مشروع "ذا جيت" ويضيف 463 شقة سكنية، بالإضافة إلى مشروع «ليوناردو ريزيدنس» ويتضمن 177 شقة سكنية.

كما تضم قائمة مشاريع "ريبورتاج" في مدينة مصدر، مشروع "رويال بارك" والذي سيوفر 844 وحدة سكنية، و"بلازا 1" ويتضمن 384 وحدة سكنية، و"بلازا 2" ويضم 120 وحدة سكنية.

وفيما يسهم القطاع العقاري في الإمارات بدور بارز في دعم جهود الدولة بشأن حماية المناخ، عبر خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أعمال البناء والعمليات التشغيلية، تحرص "ريبورتاج العقارية" على القيام بدور هام بالمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة، والتركيز على تطوير مباني خضراء، وتعزيز كفاءة إدارة استهلاك الطاقة بالمجمعات السكنية، من خلال دمج التصميمات الموفرة للطاقة والتقنيات الذكية والمواد الصديقة للبيئة، لإنشاء مساكن تضمن بيئة معيشية أكثر صحة.

وتنسجم رؤية مدينة مصدر للاستدامة، مع التزام "ريبورتاج العقارية" بالمسؤولية البيئية، حيث تحرص "ريبورتاج" على تطوير مجمعات سكنية تدمج الاستدامة في الحياة اليومية بشكل سلس، وبما يعود على السكان بالفائدة من خلال توسيع فرص ممارسة رياضات المشي، وتعزيز التواصل، وخلق مساحات مشتركة تعزز الرفاهية الاجتماعية والوعي البيئي.

ويرتقي نهج المجموعة الابداعي إلى ما هو أبعد من الهندسة المعمارية، حيث تعمل تقنيات البناء المتقدمة على الحد من النفايات والانبعاثات، في حين تعمل حلول الطاقة المتجددة والمساحات الخضراء على تعزيز بيئة أكثر استدامة، كما يعطي التخطيط الحضري المدروس الأولوية للاتصال والمشاركة المجتمعية، ما يضمن أسلوب حياة يحرص على حماية الكوكب، مع تمكين الأفراد من المساهمة في مستقبل مستدام.

ولا تقتصر مهمة مجموعة ريبورتاج على بناء المساكن فحسب، بل تعمل أيضًا على تشكيل مستقبل مستدام، حيث تعيد مشاريعها تعريف معنى العيش المستدام، وتضع معيارًا جديدًا للتنمية الحضرية، لتترك بذلك إرثًا للأجيال القادمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.