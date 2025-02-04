«تابي» تنضم إلى منظومة «سداد دبي» لتقسيط المدفوعات الحكومية

أعلنت حكومة دبي، ممثلة بدبي الرقمية ودائرة المالية، عن انضمام «تابي» إلى منصة «سداد دبي»، التي تمثل مظلّة موحدة لمزودي الخدمات والجهات الحكومية، حيث تمكّنهم من توفير خدمات الدفع الآجل للمتعاملين على مدار الساعة، كما تمكن المواطنين والمقيمين والزوار في دولة الإمارات من إجراء عمليات الدفع بوساطة طرق دفع متعددة بكل سهولة وأمان، من خلال إتاحة خيارات تقسيط مرنة تعزز راحة المتعاملين.

وأفاد بيان، صدر أمس، أنه بموجب هذه الخطوة، تنضم «تابي» إلى قائمة من وسائل الدفع العديدة المتاحة على منصة «سداد دبي»، من بينها البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، والمحافظ الذكية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، و«آبل باي»، و«غوغل باي».

وبالنسبة لآلية التقسيط، فإن المتعامل يختار الخدمة المراد الدفع لها من موقع مزود الخدمة، ثم يتم تحويله إلى صفحة «سداد دبي» ليختار بين خيارات دفع متاحة، من بينها «تابي»، وبعد التحقق من هوية المتعامل عن طريق كلمة المرور لمرة واحدة، يتم تحديد الدفعات التي سيجري تقسيطها للمتعامل، حيث يمكنه سداد قيمة مشترياته على أربع دفعات شهرية.

وقال المدير العام لمالية دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، إن «مبادرة خدمات السداد الآجل تصبّ في جهود تطوير البنية التحتية المالية الرقمية، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان تقديم منظومة خدمات حكومية متكاملة».

وأضاف: «يمثل إطلاق خدمات السداد الآجل عبر بوابة (سداد دبي)، خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية دبي المتمثلة بتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المتعاملين وتدعم استدامة المال العام».

من جهته، قال المدير العام لهيئة دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري، إن «انضمام (تابي) إلى منصة (سداد دبي)، يمثل خطوة مهمة ضمن مسيرة التحول الرقمي، بما يسهم في تسهيل التعاملات المالية على مستوى الأفراد والمؤسسات، كما تعكس هذه الخطوة أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في ترسيخ التحول الرقمي كثقافة وممارسة على أوسع نطاق، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالانتقال من الحكومة الرقمية إلى الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، مطر الحميري: «يشكل دخول شركات من القطاع الخاص إلى منظومة (سداد دبي) خطوة مهمة تعزز ثقة المتعاملين بالمدفوعات الرقمية، وتشكل دفعة قوية ترفد جهود التحول الرقمي في الإمارة».