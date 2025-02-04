شراكة لدعم شركات تكنولوجيا العقارات

عقدت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، شراكة تستهدف دعم وتمكين الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا العقارات (Proptech)، بهدف تعزيز بيئة البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي والأعمال في إمارة دبي، والإسهام في نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والمبتكرة في هذا القطاع.

وأفاد بيان، أمس، بأن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع أهداف «مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار» التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في سبتمبر 2024، والتي تركز من خلال أحد محاورها الأربعة «مدن المستقبل» على تطوير تطبيقات متنوعة في مجالات تكنولوجيا العقارات، والتنقل الذكي، وإدارة حركة المرور، وشبكات النقل الذكية.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، الدكتور محمد الزرعوني: «دبي وجهة عالمية للمشاريع الناشئة والمبتكرة والأفكار الواعدة في تخصصات التكنولوجيا، ونتطلع من خلال تعاوننا مع جهات فاعلة ومؤثرة في تعزيز مقومات الاقتصاد الجاهز للمستقبل في دبي، مثل دائرة الأراضي والأملاك، إلى تعزيز هذه المكانة العالمية للإمارة في استقطاب ريادة الأعمال التكنولوجية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير كل ما تحتاج إليه بما يدعم مضاعفة حجم اقتصاد دبي، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية بحلول عام 2033 وفق أجندة دبي الاقتصادية D33».

بدوره، قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة: «من خلال هذه الشراكة مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، نواصل حرصنا على توفير بيئة مناسبة تشجع على تبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي و(بلوك تشين) وغيرها في القطاع العقاري، مع تسهيل تأسيس الشركات، وتوفير الدعم اللازم لتوسيع نطاق أعمالها، وهو ما ينسجم مع مبادرة (ريس للابتكار العقاري)».

وتشمل مجالات التعاون الثنائي تصميم وتنفيذ برامج مشتركة، لاسيما في تكنولوجيا العقارات، حيث سيعمل الجانبان معاً على طرح برامج تدعم تبني التقنيات الحديثة داخل الشركات الناشئة، وتشجع استخدام أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العقارات. وستحرص «دييز» على تقديم التراخيص التجارية والمساعدة في التأشيرات للشركات والأفراد، وتوفير مساحات مكتبية مرنة ومجهزة في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، إضافة إلى تقديم الدعم الإداري والقانوني واستضافة الفعاليات وورش العمل.