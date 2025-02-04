شكاوى الاتصالات تتراجع 37% خلال يناير 2025

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بأنها تلقت 1031 شكوى من مشتركين، بشأن خدمات شركتَي «اتصالات من إي آند»، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وذلك خلال شهر يناير 2025، مقابل 1629 شكوى خلال يناير 2024، بتراجع كبير يقدر بنحو 37%، أو ما يعادل 598 شكوى.

وأوضحت «تنظيم الاتصالات»، في تقرير لها عن «شكاوى الاتصالات» خلال يناير 2025، أنها تلقت 401 شكوى بشأن خدمات «اتصالات من إي آند»، و630 شكوى بشأن خدمات «دو».

وذكرت الهيئة أن «اتصالات من إي آند» نجحت في إغلاق ما نسبته 91.3% من الشكاوى بعد التوصل إلى حلول لها، بينما نجحت «دو» في إغلاق ما نسبته 76.8% من الشكاوى بعد حلها.

ولفتت إلى حل ما نسبته 0.2% من الشكاوى الخاصة بخدمات «اتصالات من إي آند»، و0.3% من الشكاوى الخاصة بخدمات «دو» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل. وبحسب الهيئة، فقد بلغ مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات من إي آند» خلال يناير الماضي 95.9%، ومعدل عدم الرضا 4.1%، في ما بلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» 98.6%، مقابل 1.2% لمعدل عدم الرضا، و0.2% للحياد.

يشار إلى أن الهيئة تحرص على تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم.

. «تنظيم الاتصالات» أكدت حرصها على تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم.