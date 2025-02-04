«دبي المالي» يربح 762 مليون درهم

واصل سوق دبي المالي ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، أمس، حيث صعد المؤشر العام للسوق بنهاية تعاملات أولى جلسات فبراير بنسبة 0.046% إلى 5182.76 نقطة، ليربح نحو 762.12 مليون درهم بدعم من الأسهم القيادية في قطاعَي البنوك والعقارات.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في «دبي المالي» من 903.139 مليارات درهم في نهاية جلسة يوم الجمعة الماضي، إلى 903.901 مليارات درهم بنهاية جلسة أمس.

وبلغت أحجام التداول في سوق دبي، خلال جلسة أمس، نحو 192.153 مليار سهم، مستقطباً سيولة بلغت 657.173 مليون درهم، بعد تنفيذ 14.743 ألف صفقة.