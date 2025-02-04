افتتاح أكبر مصنع للخرسانة مسبقة الصبّ في الشرق الأوسط

أعلنت «إم آي جي» القابضة، ومجمّع الصناعات الوطنية التابع لـ«دي بي ورلد»، افتتاح منشأة «سيفتِك»، أكبر مصنع للخرسانة مسبقة الصبّ في الشرق الأوسط، على مساحة تصل إلى 2.2 مليون قدم مربعة.

وتضم المنشأة المتطورة منطقة إنتاج بمساحة 750 ألف قدم مربعة، وساحة تخزين بمساحة 800 ألف قدم مربعة، فيما تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية أكثر من 700 ألف متر مكعب، ومن المتوقع أن يسهم مصنع «سيفتِك» بتحوّل كبير في قطاع البناء في دولة الإمارات، من خلال توفير حلول الخرسانة مسبقة الصبّ، والمُصمّمة لرفع جودة وكفاءة تنفيذ المشاريع.

وأكّد رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم آي جي» القابضة و«سيفتِك»، المهندس عبدالحليم موحّد، أهمية الدور التحوّلي للمصنع في مستقبل الإنشاءات، مع تقنيات الجيل الجديد للخرسانة مسبقة الصبّ، وقال: «يأتي هذا الإنجاز تماشياً مع رؤيتنا الطموحة للتوسّع في قطاع البناء وتقديم حلول مبتكرة تعزز الكفاءة والجودة».

من جانبه، قام الرئيس التنفيذي والمدير العام في «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن دميثان، بجولة في المنشأة الجديدة، واطلع على أنظمة الإنتاج الحديثة فيها، مسلطاً الضوء على إسهاماتها المرتقبة في القطاع الصناعي لدولة الإمارات.

وتابع: «يسهم قطاع البناء بنحو 12% في اقتصاد دولة الإمارات، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.26% حتى عام 2030».

وأضاف: «يُعدّ الابتكار مفتاحاً لدعم الكفاءات التشغيلية في التصنيع، وستعمل تقنية (سيفتِك) المتقدمة على تعزيز جودة البناء، ودعم سلسلة التوريد المحلية والإقليمية لحلول الخرسانة مسبقة الصبّ».

يذكر أن افتتاح مصنع «سيفتِك» يمثّل مبادرة استراتيجية لتعزيز منظومة البناء وجودة الإنشاءات والصناعة في دولة الإمارات، ودعم البرامج الوطنية الطموحة، مثل «مشروع 300 مليار»، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.