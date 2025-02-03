غرفة دبي العالمية تستقطب 51 شركة متعددة الجنسيات في 2024

واصلت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال عام 2024 جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة، وتحفيز توسع الشركات المحلية في الأسواق الخارجية.

وأفادت غرفة دبي العالمية بأنها نجحت خلال عام 2024 في استقطاب 207 شركات متنوعة بين متعددة الجنسيات وصغيرة ومتوسطة، مقارنة بـ133 شركة تم استقطابها خلال 2023، بنمو قدره 56%.

وتضمنت قائمة الشركات التي استقطبتها الغرفة 51 شركة متعددة الجنسيات مقارنة بـ33 شركة في 2023 بنمو نسبته 55%، كما استقطبت 156 شركة صغيرة ومتوسطة مقارنة بـ100 شركة تم استقطابها في 2023 بنسبة زيادة 56%، فضلاً عن دعم توسع 114 شركة محلية إلى أسواق عالمية جديدة مقارنة بـ77 شركة محلية تم دعم توسعها في عام 2023 بنمو نسبته 48%.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم: «تعكس النتائج المحققة خلال عام 2024 أهمية الجهود المبذولة لتعزيز جاذبية دبي الاستثمارية عالمياً، ودعم نمو مجتمع الأعمال المحلي على الساحة الدولية».

وأضاف: «تلعب شبكة المكاتب الخارجية التابعة لغرفة دبي العالمية دوراً حيوياً في استعراض الفرص الواعدة التي تزخر بها دبي أمام المستثمرين الدوليين، ودعم الشركات متعددة الجنسيات للاستفادة من المقومات التنافسية المتكاملة التي تتمتع بها دبي، بالتزامن مع تطوير قدرات الشركات العاملة في الإمارة على توسيع أعمالها في أهم الأسواق الدولية».

ووفقاً لغرفة دبي العالمية فقد افتتحت، خلال العام الماضي، مكتبين خارجيين في كل من كازاخستان وكولومبيا، ليرتفع عدد المكاتب التمثيلية الخارجية للغرفة إلى 33 مكتباً.