70 فعالية للتوعية بضريبة الشركات

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن فعالياتها للتوعية بأهمية ومُتطلبات الامتثال لقانون ضريبة الشركات، حققت نتائج إيجابية خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن عدد المُستفيدين من هذه الفعاليات التوعوية ارتفع إلى 15 ألفاً و713 مُشاركاً في الفعاليات الحضورية وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، مُقابل 14 ألفاً و455 مُشاركاً في عام 2023 بزيادة نسبتها 8.7%، وذكرت أن عدد الفعاليات التوعوية المتعلقة بضريبة الشركات التي نفذتها الهيئة خلال العام الماضي ارتفع إلى 70 فعالية مُقابل 49 فعالية خلال عام 2023 بزيادة سنوية بلغت نسبتها 42.9%، وأشارت الهيئة إلى ارتفاع نسبة رضا المُشاركين في فعاليات التوعية بضريبة الشركات إلى 96% خلال العام الماضي، مقارنة بنسبة رضا بلغت 94% في عام 2023.