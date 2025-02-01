الإمارات وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

ترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، المبعوث الخاص لسمو وزير الخارجية لجمهورية إندونيسيا، وفد الدولة رفيع المستوى الذي يقوم بزيارة إلى إندونيسيا في الفترة من 29 يناير إلى الأول من فبراير الجاري وعقد خلال الزيارة اجتماعات مع كبار المسؤولين الإندونيسيين لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات للنهوض بمستوى العلاقات إلى آفاق تعكس طموحات قيادة البلدين الصديقين.

وخلال الزيارة رافق معاليه سعادة عبد الله سالم الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا وسفير غير مقيم لجمهورية تيمورالشرقية الديمقراطية ورابطة الآسيان.

وفي مستهل الزيارة، استقبل فخامة برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا في مقر إقامته بجاكرتا، معالي سهيل المزروعي، حيث نقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله "، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لقيادة جمهورية إندونيسيا وشعبها الصديق المزيد من التقدم والرخاء.

وبحث اللقاء آلية تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، حيث تحولت العلاقات الإماراتية - الإندونيسية إلى شراكة استراتيجية شاملة في المجالات السياسية والاقتصادية، والاستثمارية والتجارية والثقافية كافة.

ومن جانبه أعرب فخامة الرئيس الإندونيسي عن سعادته بزيارة وفد الدولة، مشيرا إلى اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع دولة الامارات في المجالات التي تخدم مصلحة كلا البلدين، حيث تم الاتفاق على مواصلة التعاون الثنائي، والعمل على تسريع والانتهاء من الاتفاقيات والمشاريع تمهيدا لاعتمادها بين البلدين الصديقين.

كما التقى معاليه والوفد المرافق خلال الزيارة كلا من معالي أغوس هاريمورتي، وزير تنسيق الشؤون البنية التحتية والتنمية، ومعالي سوغيونو، وزير الخارجية، ومعالي سري مولياني، وزيرة المالية، وسعادة هاشم جويوهاديكو سومو، رئيس الفريق العمل لشؤون الإسكان، ومعالي روسان روسلاني، وزير شؤون الاستثمار، وسعادة رضا كوسوماه، رئيس هيئة الاستثمار الإندونيسية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في جمهورية اندونيسيا .

وخلال هذه اللقاءات تم مناقشة مسار المشاريع والمبادرات الاستثمارية المشتركة، وبحث المزيد من الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

كما ترأس معاليه الاجتماع الثالث للطاولة المستديرة من الجانب الإماراتي، فيما ترأس معالي سوغيونو وزير الخارجية الجانب الإندونيسي الذي نظمته سفارة الدولة بجاكرتا في فندق رافلز، بجاكرتا أمس الأول وذلك بمشاركة وزراء ونواب وزراء ورؤساء تنفيذيين وممثلي عدد من الشركات الإندونيسية والإماراتية من بينها: طيران الاتحاد، وطيران الإمارات، وموانئ أبوظبي، وتبريد، ومصدر، ومبادلة، وبروج، وأدنوك، وإيدج، وبنك ابوظبي الأول، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة إفكو، ألف للتعليم، والسويدي إلكتريك.

و تركزت المباحثات على التعاون الاستثماري والاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين، من بينها الطاقة التقليدية والمتجددة، والطيران والموانئ والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والتعدين، والتبريد، والصناعات الاستراتيجية والدفاعية، والأمن الغذائي، والتشييد والإسكان، القطاع المصرفي، والتعليم. كما تم بحث التحديات والعقبات التي تواجه الشركات الإماراتية المستثمرة في إندونيسيا، وسبل تذليلها لضمان التنفيذ السلس للمشاريع والمبادرات المشتركة.

وفي ختام الزيارة اجتمع معالي سهيل المزروعي والوفد المرافق مع كل من : معالي لوهوت بينسار بانجايتان، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني، ومعالي أيرلانغا هارتارتو، وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية، ومعالي ذولكفلي حسن، وزير تنسيق شؤون الغذاء، ومعالي باهليل لهاداليا وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي، وسعادة فخري حمزة، نائب وزير شؤون الإسكان والمنطقة السكنية، وسعادة دياز هيندرو بريونو، نائب وزير البيئة بجاكرتا ، حيث تم التأكيد على اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير العلاقات في مجال الاقتصاد والاستثمار خصوصاً مجالات الأمن الغذائي ، والطاقة ، والنقل والخدمات اللوجستية.