عمر سيف غباش: ريادة الأعمال ستسهم في تمكين الإماراتيين من تطوير أنفسهم وخدمة الدولة

أكد عمر سيف غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، أن إرث دولة الإمارات العربية المتحدة حافل بالنجاحات والمنجزات العظيمة، لكنها لا تقتصر على تاريخ تأسيس الدولة في عام 1971، وإنما يعود إلى مراحل حقبة الإمارات المتصالحة، وقصص الأجداد الذين سكنوا هذه المنطقة، والشدائد التي تعرضوا إليها، والتي شكلت جزءاً من الهوية الإماراتية ومن الذاكرة التراثية والجماعية.

جاء ذلك في جلسة بعنوان "الشباب مهندسو المستقبل: بين القيادة والابتكار" حاوره فيها خالد النعيمي، المدير العام للهيئة الاتحادية للشباب، في "منصة التأثير"، خلال فعاليات اليوم الافتتاحي من فعاليات الدورة الثامنة من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال"، الذي يقام في "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار" تحت شعار "حيث ننتمي".

وأشار مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية إلى أن ريادة الأعمال تعني القطاع الخاص، وقال: "قبل بضع سنوات، كان عدد رواد الأعمال الإماراتيين 29 ألف شخص، واليوم ارتفع هذا العدد إلى 131 ألف رائد أعمال إماراتي يعملون في القطاع الخاص، لهذا يجب أن يدرك الشباب أن الناجحين هم الذين يتمتعون بروح المبادرة، والقادرين على فهم عمليات التمويل والاقتصاد، والذين يمتلكون الخبرة في إدارة المشاريع والفهم الفني لمجالات الأعمال، وأتطلع إلى رؤية الشباب الإماراتيين في أعلى المناصب الإدارية مع عدم وجود أي عقبات تعرقل اكتساب هذه المعارف والخبرات والفرص".

وحول خدمته في القطاع الحكومي لمدة 30 عاماً، والعلاقة مع ريادة الأعمال والقطاع الخاص، قال عمر سيف غباش: "أؤمن بأن ريادة الأعمال هي الطريقة التي ستسهم في تمكين الإماراتيين من تطوير أنفسهم وخدمة الدولة، عندما كنت طفلاً كانت الطريقة الوحيدة لخدمة الدولة هي الانضمام إلى القطاع الحكومي، واليوم وصلنا إلى نقطة تقول فيها الحكومة لنا؛ شكراً لكم ولخدماتكم الجليلة، لقد قدمتم ما يكفي من الخدمات، وحان وقت انطلاقكم نحو النجاح، فالدولة وبنيتها التحتية وخدماتها مكرسة لأجلكم ولتمكينكم من الانطلاق والتميز والريادة في جميع المجالات".

وشدد على أهمية التفاني والإخلاص لدعم رؤية القيادة الرشيدة وتوجهات الدولة، والاستفادة من الفرص الكبيرة التي وفرتها لبناء الحكومة والبنية التحتية المتطورة، والاقتصاد، مشيراً إلى أن الشباب يمتلكون اليوم فرصة التنافس مع النخبة والنجاح مثلهم، وأكد ضرورة دعم رواد الأعمال الإماراتيين لبعضهم، ومساعدة الراسخين للناشئين، والكبار للشباب، والشباب لبعضهم.

وحول التجربة في إمارة الشارقة، أكد عمر سيف غباش، أن الشارقة تحظى بمكانة خاصة في قلبه، وأن الشركة الوحيدة التي يمتلكها تقع في إمارة الشارقة التي يزورها كل أسبوع، مشيراً إلى سهولة الحصول على الترخيص وقوة البيئة الحاضنة للشركات الصغيرة والمتوسطة فيها، وأعرب عن سعادته بتواجده في الإمارة وفي أكبر مهرجان لريادة الأعمال في المنطقة.

وتعكس استضافة عمر سيف غباش، التزام "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" 2025 بتمكين الشباب ومساعدتهم على الاستفادة من خبراته الواسعة في الدبلوماسية والتفاعل الثقافي وتعزيز الحوار العالمي وبناء المجتمع، فهو كاتب متميز ودبلوماسي مخضرم يشغل حالياً منصب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الفاتيكان، ومستشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.