مكتوم بن محمد: سنرسخ مكانة دبي واحدة من أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لوران فريكس، الرئيس التنفيذي لشركة «نستله»، أكبر شركة أغذية ومشروبات في العالم.

وأكد سموه خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات ودبي على تعزيز روابط التعاون والشراكة مع الشركات العالمية الرائدة، وإتاحة الفرص اللازمة كافة أمامها للتوسع والنمو، من خلال الاستثمار في تعزيز البنية التحتية، وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في تهيئة المجال أمام مجتمع الأعمال المحلي والعالمي للتطور والازدهار.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «التقيت الرئيس التنفيذي لشركة نستله، لوران فريكس، واستعرضنا خلال اللقاء سبل تعزيز الشراكة بين دبي والشركات العالمية الرائدة، انطلاقاً من التزام دبي بتوفير بيئة داعمة للنمو والاستثمار، من خلال تطوير الممكنات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات نوعية تُسهم في تحفيز الابتكار واعتماد الحلول التكنولوجية المتقدمة».

وأضاف سموه: «طموحاتنا لا حدود لها، وبرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، سنرسخ مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بإذن الله».

وتطرق اللقاء إلى الأهداف الطموحة التي تسعى دبي إلى تحقيقها ضمن أجندتها الاقتصادية (D33)، مع التركيز على تعزيز الابتكار وتبنّي حلول التكنولوجيا المتقدمة، سعياً إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي وترسيخ مكانتها بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

حضر اللقاء وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ومدير عام دائرة المالية في حكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، والرئيس التنفيذي لمجموعة «وصل» لإدارة الأصول، هشام عبدالله القاسم.